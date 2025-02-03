Кардиолог предупредил о рисках импотенции для некоторых мужчин

Зачастую проблема высокого давления не решается приёмом медикаментов.

Необходимы комплексные меры.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил терапевт, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

« Т р е н д т а к о й е с т ь : з а с у н у т ь в с ё и м е н н о в т а б л е т к и , н е в к а п е л ь н и ц ы , н е в к а к и е в о т э т и з о л у ш к и . А в т а б л е т к у , в т о м ч и с л е з а с у н у т ь ф и з и ч е с к и е у п р а ж н е н и я , e x e r c i s e m i m e t i c s . У ж е с е й ч а с е в р о п е й с к а я р е к о м е н д а ц и я — б о л ь ш е 1 2 0 — э т о у ж е м н о г о д л я д а в л е н и я . В ы ш е , ч е м 1 3 5 / 8 5 н е л ь з я , ч т о б ы п о д н и м а л о с ь , п о д г о р а е т б е л о е в е щ е с т в о , л ю д и с т а н о в я т с я в я з к и м и , с е н т и м е н т а л ь н ы м и , с н и ж а е т с я п а м я т ь , э р е к т и л ь н а я ф у н к ц и я у м у ж ч и н . В о т э т и м ж е н у ж н о з а н и м а т ь с я в п е р в у ю о ч е р е д ь » .

Ранее кардиолог перечислил симптомы, предвещающие инсульт. В случае головокружения, нарушений зрения, онемения в руке или ноге следует незамедлительно вызвать скорую помощь. Счёт в этой ситуации идёт «на минуты и секунды», подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель Регионального сосудистого центра ГКБ №67 им. Ворохобова Александр Грицанчук.