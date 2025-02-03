Кардиолог предупредил о рисках импотенции для некоторых мужчин

Кардиолог предупредил о рисках импотенции и ухудшения памяти мужчин-гипертоников
Зачастую проблема высокого давления не решается приёмом медикаментов.
Необходимы комплексные меры.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил терапевт, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.
«Тренд такой есть: засунуть всё именно в таблетки, не в капельницы, не в какие вот эти золушки. А в таблетку, в том числе засунуть физические упражнения, exercise mimetics. Уже сейчас европейская рекомендация — больше 120 — это уже много для давления. Выше, чем 135/85 нельзя, чтобы поднималось, подгорает белое вещество, люди становятся вязкими, сентиментальными, снижается память, эректильная функция у мужчин. Вот этим же нужно заниматься в первую очередь».
Ранее кардиолог перечислил симптомы, предвещающие инсульт. В случае головокружения, нарушений зрения, онемения в руке или ноге следует незамедлительно вызвать скорую помощь. Счёт в этой ситуации идёт «на минуты и секунды», подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель Регионального сосудистого центра ГКБ №67 им. Ворохобова Александр Грицанчук.