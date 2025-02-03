Подмосковные врачи спасли мужчину, упавшего с крыши во время очистки снега
Медики Истринской больницы пришли на помощь 65-летнему мужчине, который упал с крыши во время очистки снега, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«В Истринскую больницу поступил 65-летний мужчина в тяжелом состоянии после падения с крыши дома. Несчастный случай произошел, когда мужчина занимался очисткой крыши своего дома и упал с высоты более 5 м. В результате обследований врачи диагностировали у пациента черепно-мозговую травму, перелом шести ребер, травму легкого и разрыв левого главного бронха, из-за чего в грудную полость попали кровь и воздух», – сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что жизнь мужчины была под угрозой.
«У него развилась острая дыхательная недостаточность. В ходе операции мы подключили пациента к аппарату ИВЛ, дренировали и санировали полость грудной клетки, восстановили целостность поврежденного бронха и анатомическое положение травмированных ребер. Операция длилась около часа и прошла успешно», – приводит пресс-служба слова заместителя главного врача по хирургии Сергея Поликарпова.
Сейчас мужчина уже выписан домой.