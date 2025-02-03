Врачи спасли мужчину, упавшего с крыши во время очистки снега

Медики Истринской больницы пришли на помощь 65-летнему мужчине, который упал с крыши во время очистки снега, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

« В И с т р и н с к у ю б о л ь н и ц у п о с т у п и л 6 5 - л е т н и й м у ж ч и н а в т я ж е л о м с о с т о я н и и п о с л е п а д е н и я с к р ы ш и д о м а . Н е с ч а с т н ы й с л у ч а й п р о и з о ш е л , к о г д а м у ж ч и н а з а н и м а л с я о ч и с т к о й к р ы ш и с в о е г о д о м а и у п а л с в ы с о т ы б о л е е 5 м . В р е з у л ь т а т е о б с л е д о в а н и й в р а ч и д и а г н о с т и р о в а л и у п а ц и е н т а ч е р е п н о - м о з г о в у ю т р а в м у , п е р е л о м ш е с т и р е б е р , т р а в м у л е г к о г о и р а з р ы в л е в о г о г л а в н о г о б р о н х а , и з - з а ч е г о в г р у д н у ю п о л о с т ь п о п а л и к р о в ь и в о з д у х » , – с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

Там пояснили, что жизнь мужчины была под угрозой.

« У н е г о р а з в и л а с ь о с т р а я д ы х а т е л ь н а я н е д о с т а т о ч н о с т ь . В х о д е о п е р а ц и и м ы п о д к л ю ч и л и п а ц и е н т а к а п п а р а т у И В Л , д р е н и р о в а л и и с а н и р о в а л и п о л о с т ь г р у д н о й к л е т к и , в о с с т а н о в и л и ц е л о с т н о с т ь п о в р е ж д е н н о г о б р о н х а и а н а т о м и ч е с к о е п о л о ж е н и е т р а в м и р о в а н н ы х р е б е р . О п е р а ц и я д л и л а с ь о к о л о ч а с а и п р о ш л а у с п е ш н о » , – п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а с л о в а з а м е с т и т е л я г л а в н о г о в р а ч а п о х и р у р г и и Сергея Поликарпова.

Сейчас мужчина уже выписан домой.