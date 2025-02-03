Эксперт ответил, когда появится первая в мире вакцина от аллергии на березу

Внедрение созданной в России первой в мире вакцины против аллергии на пыльцу березы и косточковые фрукты займет около 1-1,5 лет. Сейчас завершена первая фаза клинических испытаний, сообщил журналистам член-корреспондент РАН, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО "Генериум" Дмитрий Кудлай.

" М ы б у д е м г о т о в ы п р е д с т а в и т ь р е з у л ь т а т ы н а В с е м и р н о м и м м у н о л о г и ч е с к о м к о н г р е с с е в А в с т р и и , к о т о р ы й б у д е т п р о и с х о д и т ь в а в г у с т е . К а в г у с т у м ы б у д е м и м е т ь о с н о в н ы е д а н н ы е . Д л я п е р с п е к т и в н о г о в н е д р е н и я у н а с о с т а н е т с я о к о л о 1 - 1 , 5 л е т " , - с к а з а л о н в к у л у а р а х ш к о л ы с и н т е т и ч е с к о й б и о л о г и и и п р о м ы ш л е н н о й ф а р м а ц и и Н о в о с и б и р с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о у н и в е р с и т е т а .

Клинические исследования начались осенью 2024 года. По словам Кудлая, вакцина - это разработка компании "Генериум" и ФМБА. Ученые завершили первую фазу клинических исследований.

" М ы г о т о в и м с я к о в т о р о й ф а з е , в т о м ч и с л е к а к т и в н о й ф а з е с е з о н н о г о ц в е т е н и я , э т о в а ж н ы й э т а п д л я п о л у ч е н и я р е з у л ь т а т о в " , - с к а з а л о н .

Вакцина состоит из гипоаллергенных пептидов мажорных аллергенов березы и яблока, а также белка вируса гепатита в качестве иммуногенного носителя. Как сообщалось ранее, препарат потребует всего три-пять инъекций в отличие от классических препаратов на основе экстрактов, в случае которых необходимо делать до 30 инъекций.

Предполагается, что новая вакцина предназначена для людей, которые страдают аллергией на пыльцу березы. По данным иммунологов, таких пациентов могут быть сотни тысяч человек.