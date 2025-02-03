Эксперт ответил, когда появится первая в мире вакцина от аллергии на березу

Внедрение первой в мире вакцины от аллергии на березу может занять до 1,5 лет
Внедрение созданной в России первой в мире вакцины против аллергии на пыльцу березы и косточковые фрукты займет около 1-1,5 лет. Сейчас завершена первая фаза клинических испытаний, сообщил журналистам член-корреспондент РАН, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО "Генериум" Дмитрий Кудлай.
"Мы будем готовы представить результаты на Всемирном иммунологическом конгрессе в Австрии, который будет происходить в августе. К августу мы будем иметь основные данные. Для перспективного внедрения у нас останется около 1-1,5 лет", - сказал он в кулуарах школы синтетической биологии и промышленной фармации Новосибирского государственного университета.
Клинические исследования начались осенью 2024 года. По словам Кудлая, вакцина - это разработка компании "Генериум" и ФМБА. Ученые завершили первую фазу клинических исследований.
"Мы готовимся ко второй фазе, в том числе к активной фазе сезонного цветения, это важный этап для получения результатов", - сказал он.
Вакцина состоит из гипоаллергенных пептидов мажорных аллергенов березы и яблока, а также белка вируса гепатита в качестве иммуногенного носителя. Как сообщалось ранее, препарат потребует всего три-пять инъекций в отличие от классических препаратов на основе экстрактов, в случае которых необходимо делать до 30 инъекций.
Предполагается, что новая вакцина предназначена для людей, которые страдают аллергией на пыльцу березы. По данным иммунологов, таких пациентов могут быть сотни тысяч человек.