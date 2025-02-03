В России провели внутриутробную операцию на головном мозге плода

В Тюмени провели внутриутробную операцию на головном мозге плода
В тюменском Федеральном центре нейрохирургии провели уникальную процедуру - внутриутробную операцию на головном мозге плода.
Операция была в октябре 2024 года, а в январе 2025-го на свет появилась здоровая девочка Аделия, долгожданная дочь тоболячки Дианы.
Это третий случай в практике нейрохирурга, главврача ФЦН Альберта Суфианова. Прежде он брал на себя такую ответственность в 2018-м и 2023-м годах. Тогда в Губкинском родился Ярослав, а в Перми - Настенька. Тюменец остается единственным в мире специалистом, который оперирует по авторской методике лечения гидроцефалии еще не рожденных пациентов.
После обследования во время беременности будущей маме Диане сообщили, что у плода развивается водянка головного мозга. Как пояснили в пресс-службе ФЦН, медики настоятельно рекомендовали прерывание, но женщина не сдалась - нейрохирурги из центра рассказали про возможность внутриутробного вмешательства.
К операции команда врачей готовилась тщательно, потому что в данном случае у еще нерожденной малышки прогрессировала наиболее сложная асимметричная гидроцефалия, когда жидкость скапливается в головном мозге в одном полушарии, раздувается и давит на все вокруг. Площадкой выбрали Уральский НИИ материнства и младенчества.
"Внутриутробная операция здесь - единственно верный случай. Чем раньше начнем лечить мозговую ткань, тем качественнее будет жизнь ребенка в дальнейшем", - отметил Суфианов.
Добавим, что по неврологическому и хирургическому осмотру у Аделии все хорошо. Но как заявил лечащий врач девочки, заведующий детским нейрохирургическим отделением ФЦН Юрий Якимов, какое-то время за ребенком будут наблюдать педиатры, неврологи и нейрохирурги.