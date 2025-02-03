В России провели внутриутробную операцию на головном мозге плода

В тюменском Федеральном центре нейрохирургии провели уникальную процедуру - внутриутробную операцию на головном мозге плода.

© Российская Газета

Операция была в октябре 2024 года, а в январе 2025-го на свет появилась здоровая девочка Аделия, долгожданная дочь тоболячки Дианы.

Это третий случай в практике нейрохирурга, главврача ФЦН Альберта Суфианова. Прежде он брал на себя такую ответственность в 2018-м и 2023-м годах. Тогда в Губкинском родился Ярослав, а в Перми - Настенька. Тюменец остается единственным в мире специалистом, который оперирует по авторской методике лечения гидроцефалии еще не рожденных пациентов.

После обследования во время беременности будущей маме Диане сообщили, что у плода развивается водянка головного мозга. Как пояснили в пресс-службе ФЦН, медики настоятельно рекомендовали прерывание, но женщина не сдалась - нейрохирурги из центра рассказали про возможность внутриутробного вмешательства.

К операции команда врачей готовилась тщательно, потому что в данном случае у еще нерожденной малышки прогрессировала наиболее сложная асимметричная гидроцефалия, когда жидкость скапливается в головном мозге в одном полушарии, раздувается и давит на все вокруг. Площадкой выбрали Уральский НИИ материнства и младенчества.

" В н у т р и у т р о б н а я о п е р а ц и я з д е с ь - е д и н с т в е н н о в е р н ы й с л у ч а й . Ч е м р а н ь ш е н а ч н е м л е ч и т ь м о з г о в у ю т к а н ь , т е м к а ч е с т в е н н е е б у д е т ж и з н ь р е б е н к а в д а л ь н е й ш е м " , - о т м е т и л С у ф и а н о в .

Добавим, что по неврологическому и хирургическому осмотру у Аделии все хорошо. Но как заявил лечащий врач девочки, заведующий детским нейрохирургическим отделением ФЦН Юрий Якимов, какое-то время за ребенком будут наблюдать педиатры, неврологи и нейрохирурги.