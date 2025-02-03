Сексолог перечислила самые редкие и странные интимные расстройства

Сексолог Трейси Кокс перечислила редкие и кажущиеся ее клиентам странными, но тем не менее встречающиеся интимные расстройства. Об этом она написала в материале для Daily Mail.

Сексолог перечислила самые редкие интимные расстройства
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По словам Кокс, у нее был клиент с сексомнией — заболеванием, при котором человек занимается сексом во сне и не осознает этого.

«Заболевание действительно существует, и оно может быть более распространенным, чем предполагает статистика, потому что люди слишком напуганы или смущены, чтобы признаться в этом. Известно, что некоторые вещи усугубляют ситуацию: стресс, депривация сна, алкоголь и апноэ во сне», рассказала она.

Один процент людей во всем мире, в основном женщины, продолжила Кокс, жалуются на так называемое стойкое расстройство генитального возбуждения — заболевание, которое может вызывать спонтанные оргазмы без какого-либо сексуального контакта или стимуляции.

«Если идея бесконечных оргазмов кажется вам весьма привлекательной, подумайте еще раз. Многие пациенты застревают: они постоянно находятся на грани оргазма, но на самом деле его не испытывают. Если им удается достичь кульминации, может потребоваться несколько оргазмов в течение нескольких часов или даже дней, чтобы навязчивое чувство прекратилось. Кроме того, кульминация может сопровождаться покалыванием, жжением или болью», предупредила она.

Еще одним необычным расстройством Кокс назвала синдром Коро, или синдром втягивания гениталий. У людей с этой патологией половые органы или грудь сжимаются или втягиваются в тело, что в конечном итоге, по мнению пациентов, может угрожать их жизни.

«Больные настойчиво проверяют свои гениталии или пытаются предотвратить это, например, привязывая какие-либо предметы к пенису. Заболевание наиболее распространено в Юго-Восточной Азии и Африке и часто связано с местными культурными верованиями, например, духовной одержимостью, или стыдом за аморальное поведение», Трейси Кокс, сексолог.

Ранее сексолог Трейси Кокс назвала мифом утверждение, что проституток посещают только непривлекательные и неудачливые мужчины. По ее словам, большинство готовы платить за секс, чтобы воплотить сокровенные сексуальные фантазии.

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