Сексолог перечислила самые редкие интимные расстройства

Сексолог Трейси Кокс перечислила редкие и кажущиеся ее клиентам странными, но тем не менее встречающиеся интимные расстройства. Об этом она написала в материале для Daily Mail.

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По словам Кокс, у нее был клиент с сексомнией — заболеванием, при котором человек занимается сексом во сне и не осознает этого.

« З а б о л е в а н и е д е й с т в и т е л ь н о с у щ е с т в у е т , и о н о м о ж е т б ы т ь б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы м , ч е м п р е д п о л а г а е т с т а т и с т и к а , п о т о м у ч т о л ю д и с л и ш к о м н а п у г а н ы и л и с м у щ е н ы , ч т о б ы п р и з н а т ь с я в э т о м . И з в е с т н о , ч т о н е к о т о р ы е в е щ и у с у г у б л я ю т с и т у а ц и ю : с т р е с с , д е п р и в а ц и я с н а , а л к о г о л ь и а п н о э в о с н е » , — р а с с к а з а л а о н а .

Один процент людей во всем мире, в основном женщины, продолжила Кокс, жалуются на так называемое стойкое расстройство генитального возбуждения — заболевание, которое может вызывать спонтанные оргазмы без какого-либо сексуального контакта или стимуляции.

« Е с л и и д е я б е с к о н е ч н ы х о р г а з м о в к а ж е т с я в а м в е с ь м а п р и в л е к а т е л ь н о й , п о д у м а й т е е щ е р а з . М н о г и е п а ц и е н т ы з а с т р е в а ю т : о н и п о с т о я н н о н а х о д я т с я н а г р а н и о р г а з м а , н о н а с а м о м д е л е е г о н е и с п ы т ы в а ю т . Е с л и и м у д а е т с я д о с т и ч ь к у л ь м и н а ц и и , м о ж е т п о т р е б о в а т ь с я н е с к о л ь к о о р г а з м о в в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х ч а с о в и л и д а ж е д н е й , ч т о б ы н а в я з ч и в о е ч у в с т в о п р е к р а т и л о с ь . К р о м е т о г о , к у л ь м и н а ц и я м о ж е т с о п р о в о ж д а т ь с я п о к а л ы в а н и е м , ж ж е н и е м и л и б о л ь ю » , — п р е д у п р е д и л а о н а .

Еще одним необычным расстройством Кокс назвала синдром Коро, или синдром втягивания гениталий. У людей с этой патологией половые органы или грудь сжимаются или втягиваются в тело, что в конечном итоге, по мнению пациентов, может угрожать их жизни.

« Б о л ь н ы е н а с т о й ч и в о п р о в е р я ю т с в о и г е н и т а л и и и л и п ы т а ю т с я п р е д о т в р а т и т ь э т о , н а п р и м е р , п р и в я з ы в а я к а к и е - л и б о п р е д м е т ы к п е н и с у . З а б о л е в а н и е н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н о в Ю г о - В о с т о ч н о й А з и и и А ф р и к е и ч а с т о с в я з а н о с м е с т н ы м и к у л ь т у р н ы м и в е р о в а н и я м и , н а п р и м е р , д у х о в н о й о д е р ж и м о с т ь ю , и л и с т ы д о м з а а м о р а л ь н о е п о в е д е н и е » , — Т р е й с и К о к с , с е к с о л о г .

Ранее сексолог Трейси Кокс назвала мифом утверждение, что проституток посещают только непривлекательные и неудачливые мужчины. По ее словам, большинство готовы платить за секс, чтобы воплотить сокровенные сексуальные фантазии.