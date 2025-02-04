Фармэксперт объяснил рост цен на противозачаточные

Россияне выбирают более «современные и совершенные» аналоги, которые стоят дороже.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал эксперт по фармацевтическому рынку, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

« Р е ч ь и д ё т о п о в ы ш е н и и с р е д н и х ц е н н а р ы н к е . Э т о н е с и н о н и м с л о в а и н ф л я ц и я , э т о н е м н о ж к о р а з н ы е п о н я т и я . С р е д н я я ц е н а п р е д ъ я в л я е т т у к о р з и н у п о т р е б л е н и я , т о т н а б о р п р е п а р а т о в , к о т о р ы е в к о н к р е т н ы й м о м е н т и с п о л ь з у ю т н а ш и г р а ж д а н е . С е й ч а с и д ё т д о с т а т о ч н о а к т и в н ы й п р о ц е с с п е р е к л ю ч е н и я н а б о л е е с о в р е м е н н ы е , б о л е е с о в е р ш е н н ы е а н а л о г и в л и н е й к е , к о т о р ы е с т о я т д о р о ж е . С о о т в е т с т в е н н о , р а с т ё т с р е д н и й ц е н н и к п р е ж д е в с е г о з а с ч ё т и з м е н е н и я п р е д п о ч т е н и й п о т р е б и т е л е й . Э т и п р е д п о ч т е н и я ф о р м и р у ю т с я н е т о л ь к о и с х о д я и з к а к о г о - т о л и ч н о г о п о н и м а н и я — б е з у с л о в н о , н а э т о о к а з ы в а е т с у щ е с т в е н н о е в л и я н и е п р о ф е с с и о н а л ь н о е с о о б щ е с т в о . В т о м ч и с л е к о м п а н и и п р о д в и г а ю т с в о ю п р о д у к ц и ю , с о в р е м е н н ы е , б о л е е д о р о г и е п р о д у к т ы к а к а л ь т е р н а т и в у д е ш ё в ы м а н а л о г а м . П р е п а р а т ы о б ъ е к т и в н о д о р о ж а ю т , н о в о т н о ш е н и и к о н к р е т н о э т о й г р у п п ы в с ё - т а к и б о л ь ш е р о л ь и г р а е т и з м е н е н и е п р е д п о ч т е н и й п о т р е б и т е л е й » .

Ранее сообщалось, что противозачаточные таблетки в России за год подорожали на 11–15%. В среднем цена упаковки пероральных контрацептивов составила 1 539 рублей. «Ведомости» приводят такие данные со ссылкой на исследовательскую компанию DSM Group.

При этом в RNC Pharma сообщили о подорожании препаратов на 10,6% — до 1 500 рублей. В публикации также говорится, что в натуральном выражении продажи пероральных контрацептивов снизились на 1,4 % — до 20,9 млн упаковок.

Кроме того, по данным издания, объём реализованных в прошлом году презервативов снизился на 5% и составил 18,4 млн упаковок. Средняя стоимость пачки увеличилась до 400 рублей.