Фармэксперт объяснил рост цен на противозачаточные «изменением предпочтений потребителей»
Россияне выбирают более «современные и совершенные» аналоги, которые стоят дороже.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал эксперт по фармацевтическому рынку, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.
«Речь идёт о повышении средних цен на рынке. Это не синоним слова инфляция, это немножко разные понятия. Средняя цена предъявляет ту корзину потребления, тот набор препаратов, которые в конкретный момент используют наши граждане. Сейчас идёт достаточно активный процесс переключения на более современные, более совершенные аналоги в линейке, которые стоят дороже. Соответственно, растёт средний ценник прежде всего за счёт изменения предпочтений потребителей. Эти предпочтения формируются не только исходя из какого-то личного понимания — безусловно, на это оказывает существенное влияние профессиональное сообщество. В том числе компании продвигают свою продукцию, современные, более дорогие продукты как альтернативу дешёвым аналогам. Препараты объективно дорожают, но в отношении конкретно этой группы всё-таки больше роль играет изменение предпочтений потребителей».
Ранее сообщалось, что противозачаточные таблетки в России за год подорожали на 11–15%. В среднем цена упаковки пероральных контрацептивов составила 1 539 рублей. «Ведомости» приводят такие данные со ссылкой на исследовательскую компанию DSM Group.
При этом в RNC Pharma сообщили о подорожании препаратов на 10,6% — до 1 500 рублей. В публикации также говорится, что в натуральном выражении продажи пероральных контрацептивов снизились на 1,4 % — до 20,9 млн упаковок.
Кроме того, по данным издания, объём реализованных в прошлом году презервативов снизился на 5% и составил 18,4 млн упаковок. Средняя стоимость пачки увеличилась до 400 рублей.