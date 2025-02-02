Насколько велик риск новой пандемии, вызванной птичьим гриппом

Птичий вирус гриппа H5N1 адаптируется к новым хозяевам - млекопитающим, и это повышает вероятность его распространения среди людей.

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Девять месяцев назад подтвердилось, что переносимый птицами тяжелый грипп может легко поражать коров. И с этого момента по меньшей мере 68 человек в Северной Америке были заражены этим вирусом, причем один из них скончался. Ученых беспокоит, что вирус все больше адаптируется к новым "хозяевам" и следом растет риск новой пандемии, пишет Nature. Хотя до сих пор многие случаи заболевания протекали в легкой форме, но появляется все больше свидетельств, что H5N1, распространяющийся в Северной Америке, может вызывать тяжелое течение заболевания и приводить к летальному исходу, особенно если заражение произошло непосредственно от птиц.

Вирус также адаптируется к новым хозяевам - коровам и другим млекопитающим, что повышает риск его широкого распространения среди людей, а также риск новой пандемии. "С течением времени риск возрос, особенно в последние пару месяцев, когда появились сообщения о (некоторых - прим. "РГ) тяжелых случаях инфекции", - цитирует Nature Симу Лакдавала, вирусолога, специалиста по гриппу из медицинской школы Университета Эмори в Атланте, штат Джорджия.

Ученые выясняют, зависит ли степень заболеваемости человека от того, был ли он заражен коровой или птицей. Исследователи отслеживают два основных варианта вируса H5N1: один, называемый B3.13, распространяется в основном среди коров и содержится в их молоке; другой, называемый D1.1, встречается у диких и домашних птиц, включая кур, индеек и прочую домашнюю живность.

Вирус B3.13 быстро распространился среди крупного рогатого скота по всей территории США, заразив уже более 900 стад в 16 штатах, а также других животных, таких как кошки, скунсы и домашняя птица. Инфицированные коровы и их молоко содержат большое количество вируса, что облегчает его передачу от животных работникам молочных ферм, где доильное оборудование может разбрызгивать жидкость в воздух, а затем мелкие капли, содержащие вирус, оседают на поверхностях. По меньшей мере 40 человек были инфицированы больными коровами в Северной Америке. К счастью, в этих случаях вирус вызывал лишь легкие респираторные заболевания и конъюнктивит.

Тяжелее протекает инфекция, когда человек заражается непосредственно от птицы. По данным Nature, выявлено минимум 24 таких случая, у двоих пациентов заболевание, вызванное штаммом D1.1, протекало очень тяжело: один человек провел в больнице несколько месяцев, другой скончался. Доктор Лакдавала объясняет, что пока не достаточно статистики, чтобы делать определенные выводы, является ли один вариант вируса более опасным, чем другой. Ведь на течение заболевания и его исход влияют также такие факторы, как основное состояние здоровья инфицированных людей и путь заражения вирусом (воздушно-капельный, когда вирус попадает сразу в дыхательные пути, или контактный, когда от грязных рук поражаются слизистые).

Сейчас H5N1 предпочитает прикрепляться к рецепторам на клетках, которые есть у птиц и коров, но редко встречаются у людей. Однако всего одна мутация может изменить эту ситуацию и сильно повысить способность вируса передаваться между людьми. Пока такие мутации не обнаружили. Но по сравнению с тем, каким был H5N1 еще около года назад, сейчас он гораздо лучше приспособлен к распространению среди млекопитающих. Массовое заражение коров дает вирусу широкие возможности для накопления новых мутаций и дальнейшей адаптации к человеческому организму, отмечают ученые.