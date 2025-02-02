Психиатр рассказал, чем опасно посттравматическое расстройство

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что разработку медизделий для диагностики и лечения посттравматического стрессового расстройства будут финансировать за счет нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». В чем особенность этого заболевания и как помочь близким, в интервью «Парламентской газете» рассказал врач-психиатр, специалист в сфере ментального здоровья Дмитрий Кутовой.

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- Дмитрий Дмитриевич, что такое посттравматическое стрессовое расстройство?

- Как следует из названия, это расстройство, которое возникает после переживания человеком серьезного для него стрессового потрясения, например автокатастрофы, боевых действий, изнасилования, наблюдения смерти близких. ПТСР может развиться через несколько недель и месяцев после происшествия.

- Все ли подвержены такому заболеванию?

- ПТСР развивается не всегда и не у всех. Это зависит от множества разных факторов, включая характер катастрофы, наличие поддержки и особенности личности человека. По оценкам ВОЗ, на протяжении жизни с симптомами такого расстройства сталкиваются около четырех процентов населения. Однако оно становится важнейшей проблемой во время войн: ПТСР развивается примерно у трети участников боевых действий. Еще выше этот процент среди получивших ранения.

- Как проявляется ПТСР?

- Ключевой симптом — повторное переживание катастрофического события. Человек может вспоминать, видеть и чувствовать то же, что происходило с ним в момент катастрофы, переживать ее вновь и вновь, испытывая при этом страх и ужас. Повторяющие воспоминания могут приходить в ночных кошмарах.

- Могут ли эти переживания принимать более тяжелые формы?

- В тяжелых случаях могут возникать флешбэки, когда воспоминание о событии сопровождается галлюцинациями и потерей ориентации. В этот момент человек может быть уверен, что он действительно находится в тех обстоятельствах. Причем подобные реакции могут возникать в ответ на триггеры, напоминающие человеку о событии, а могут и без явной провокации, спонтанно. Например, при громком неожиданном звуке человек может повторно переживать ощущения от взрыва.

- Что еще характерно для такого расстройства?

- Еще одним проявлением ПТСР является избегание. Человек старается не думать, не разговаривать, не вспоминать, причем не только о самом событии, вызвавшем заболевание, но и обо всем, что может хоть как-то его напоминать. Это приводит к обратному эффекту в виде закрепления травматичных воспоминаний и усилению симптомов, а также к инвалидизации — в тяжелых случаях человек перестает поддерживать социальные контакты, старается заглушить симптомы злоупотреблением алкоголем и наркотиками, не способен работать, порой не выходит из дома.

- Опасен ли он для окружающих?

- Еще одно проявление посттравматического стрессового расстройства — симптомы избыточной возбудимости. Вспышки злости, агрессивность, в том числе по отношению к себе. Люди с ПТСР испытывают напряжение и чувство опасности, даже находясь в спокойной обстановке. Они могут быть подозрительны, постоянно испытывать угрозу, готовиться к нападению, следить за окружением, предпринимать чрезмерные меры безопасности, чрезмерно реагировать на незначительные стимулы — движения, звуки. Все это может приводить к опасности для окружающих.

- А для самого человека в чем еще состоит опасность?

- Наличие ПТСР повышает вероятность развития сопутствующих расстройств — депрессивных, тревожных, зависимостей. При ПТСР значимо повышается риск суицидального поведения. Еще могут возникать когнитивные нарушения, например амнезия катастрофического события, проблемы с концентрацией внимания. Помимо перепадов настроения, может снижаться способность к переживанию положительных эмоций и усиливаться негативное восприятие себя и окружающего.

- Как помочь близкому с ПТСР?

- Важно проявлять эмпатию, слушать и избегать давления. Поощрять и помогать в поиске квалифицированной помощи — психиатра, психотерапевта или клинического психолога. Обеспечивать комфортную и безопасную среду, поддерживать здоровый образ жизни и следить за собственным эмоциональным состоянием. При обострениях или появлении признаков, угрожающих жизни, например суицидальных мыслей, следует незамедлительно обращаться к специалистам и при необходимости вызывать скорую помощь.

- Как помогают сейчас демобилизованным?

- Сейчас основной метод лечения — психотерапия. Лекарственная терапия также используется для уменьшения выраженности некоторых симптомов и для лечения сопутствующих расстройств. На мой взгляд, ключевым фактором в оказании помощи участникам боевых действий должна быть системность и преемственность на всех этапах.

- Что обеспечит эту преемственность?

- Проблема в том, что психологическая и психиатрическая помощь стигматизирована. К сожалению, маловероятно, что человек с ПТСР захочет обратиться за помощью самостоятельно. Поэтому каждого, кто вернулся с фронта, надо в обязательном порядке направлять в соответствующий центр помощи и адаптации. Важно, чтобы сотрудники в них были квалифицированными специалистами. А также совершенствовать социальные программы адаптации к обычной жизни, которые будут помогать на всех этапах, начиная от бытового уровня до получения образования и работы. На мой взгляд, только так можно выявить расстройство и оказать наиболее эффективную помощь на ранней стадии.