В России появился первый передвижной аптечный пункт

С февраля на базе медицинского поезда "Святой Пантелеймон", который помогает пройти обследование и получить консультацию врачей жителям самых удаленных российских территорий, начнет работать аптечный пункт.

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"Святой Пантелеймон" отправился в первый рейс в августе прошлого года, он предназначен для медицинского обследования жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют врачебные амбулатории и клинико-диагностические лаборатории.

В прошлом году поезд побывал в Бурятии, Хабаровском крае, Забайкалье, Амурской и Иркутской областях и Еврейской автономной области. В этом году медицинский маршрут проложен по Приморскому краю и республике Саха (Якутия), и впервые жители труднодоступных районов смогут не только обследоваться и получить назначения врача, но и сразу же купить нужные лекарства прямо на борту состава.

" П о е з д о с н а щ е н с а м ы м с о в р е м е н н ы м о б о р у д о в а н и е м и у к о м п л е к т о в а н б р и г а д о й в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х в р а ч е й , в т о м ч и с л е у з к и х с п е ц и а л ь н о с т е й . " С в я т о й П а н т е л е й м о н " н а ч а л р а б о т у в а в г у с т е п р о ш л о г о г о д а и з а п я т ь м е с я ц е в 2 0 2 4 г о д а с о в е р ш и л в о с е м ь р е й с о в п о ш е с т и р е г и о н а м Д а л ь н е г о В о с т о к а и В о с т о ч н о й С и б и р и , п р о е х а в б о л е е 1 0 т ы с . к м и п о с е т и в 8 1 с т а н ц и ю , - р а с с к а з а л а " Р Г " н а ч а л ь н и к Ц е н т р а л ь н о й д и р е к ц и и з д р а в о о х р а н е н и я - ф и л и а л а РЖД, генеральный директор "РЖД-Медицина" Елена Жидкова. - За это время врачи провели 23,3 тыс. приемов, было выполнено более 46 тыс. различных лабораторных и диагностических исследований. 4,3 тыс. заболеваний у пациентов, которые пришли на прием в наш передвижной консультативно-диагностический центр, были выявлены впервые. Теперь в нашем поезде есть и аптечный пункт, чтобы люди смогли приобрести необходимые лекарства сразу после получения назначений".

По словам Жидковой, востребованы все специалисты, которые работают в медицинской бригаде поезда: полностью загружены терапевты, кардиологи, офтальмологи, неврологи, эндокринологи, врачи УЗИ и рентгенологи. В среднем поезд принимает около 100 человек в день.

" С в я т о й П а н т е л е й м о н " о т к р ы т д л я в с е х : ч т о б ы п о п а с т ь н а п р и е м , н а д о в д е н ь , к о г д а п р и е з ж а е т п о е з д , о б р а т и т ь с я в в а г о н - р е г и с т р а т у р у с п а с п о р т о м и п о л и с о м О М С " , - у т о ч н и л и в " Р Ж Д - М е д и ц и н е " .

Справка "РГ"

В состав поезда "Святой Пантелеймон" входят 14 вагонов, из них восемь специализированных медицинских, которые представляют собой полноценную многопрофильную поликлинику на колесах: они оборудованы для проведения диагностики и ведения врачебного приема пациентов.

Так, в двух терапевтических вагонах размещены кабинеты терапевта, педиатра, отоларинголога, офтальмолога. В состав поезда входят вагон функциональной диагностики, вагон-лаборатория, хирургический вагон, вагон лучевой диагностики, а также вагон-регистратура. Вагон-ординаторская оборудован видеоконференцсвязью для проведения онлайн-консультаций и срочных врачебных консилиумов.

Врачи, которые работают в передвижной медицинской бригаде, живут тут же, в поезде, в специально оборудованных пассажирских купейных вагонах, а для их комфорта в состав включены вагон-ресторан и вагон-душевая.