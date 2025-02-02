В России появился первый передвижной аптечный пункт

На базе первого медпоезда "Святой Пантелеймон" появится передвижная аптека
С февраля на базе медицинского поезда "Святой Пантелеймон", который помогает пройти обследование и получить консультацию врачей жителям самых удаленных российских территорий, начнет работать аптечный пункт.
"Святой Пантелеймон" отправился в первый рейс в августе прошлого года, он предназначен для медицинского обследования жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют врачебные амбулатории и клинико-диагностические лаборатории.
В прошлом году поезд побывал в Бурятии, Хабаровском крае, Забайкалье, Амурской и Иркутской областях и Еврейской автономной области. В этом году медицинский маршрут проложен по Приморскому краю и республике Саха (Якутия), и впервые жители труднодоступных районов смогут не только обследоваться и получить назначения врача, но и сразу же купить нужные лекарства прямо на борту состава.
"Поезд оснащен самым современным оборудованием и укомплектован бригадой высококвалифицированных врачей, в том числе узких специальностей. "Святой Пантелеймон" начал работу в августе прошлого года и за пять месяцев 2024 года совершил восемь рейсов по шести регионам Дальнего Востока и Восточной Сибири, проехав более 10 тыс. км и посетив 81 станцию, - рассказала "РГ" начальник Центральной дирекции здравоохранения - филиала РЖД, генеральный директор "РЖД-Медицина" Елена Жидкова. - За это время врачи провели 23,3 тыс. приемов, было выполнено более 46 тыс. различных лабораторных и диагностических исследований. 4,3 тыс. заболеваний у пациентов, которые пришли на прием в наш передвижной консультативно-диагностический центр, были выявлены впервые. Теперь в нашем поезде есть и аптечный пункт, чтобы люди смогли приобрести необходимые лекарства сразу после получения назначений".
По словам Жидковой, востребованы все специалисты, которые работают в медицинской бригаде поезда: полностью загружены терапевты, кардиологи, офтальмологи, неврологи, эндокринологи, врачи УЗИ и рентгенологи. В среднем поезд принимает около 100 человек в день.
"Святой Пантелеймон" открыт для всех: чтобы попасть на прием, надо в день, когда приезжает поезд, обратиться в вагон-регистратуру с паспортом и полисом ОМС", - уточнили в "РЖД-Медицине".
Справка "РГ"
В состав поезда "Святой Пантелеймон" входят 14 вагонов, из них восемь специализированных медицинских, которые представляют собой полноценную многопрофильную поликлинику на колесах: они оборудованы для проведения диагностики и ведения врачебного приема пациентов.
Так, в двух терапевтических вагонах размещены кабинеты терапевта, педиатра, отоларинголога, офтальмолога. В состав поезда входят вагон функциональной диагностики, вагон-лаборатория, хирургический вагон, вагон лучевой диагностики, а также вагон-регистратура. Вагон-ординаторская оборудован видеоконференцсвязью для проведения онлайн-консультаций и срочных врачебных консилиумов.
Врачи, которые работают в передвижной медицинской бригаде, живут тут же, в поезде, в специально оборудованных пассажирских купейных вагонах, а для их комфорта в состав включены вагон-ресторан и вагон-душевая.