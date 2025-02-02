В Москве предлагают уникальную программу по лечению бесплодия

В Москве для женщин, столкнувшихся с бесплодием, разработан уникальный клиентский путь. Эта программа действует в Центрах женского здоровья. В чем их отличие от обычной женской консультации, узнал корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

Юлия Васильева мечтает стать мамой. Чтобы решить проблему бесплодия, обращалась даже в частные клиники. Но нигде ей помочь не смогли. Зато назначали ненужные и дорогостоящие исследования.

« В ч а с т н ы х к л и н и к а х в о д н о й г о в о р я т о д н о , в д р у г о й д р у г о е , н е з н а е ш ь , к о г о с л у ш а т ь » , — Ю л и я В а с и л ь е в а , п а ц и е н т к а Ц е н т р а ж е н с к о г о з д о р о в ь я Г К Б и м е н и А . К . Е р а м и ш а н ц е в а .

Теперь женщинам с диагнозом «бесплодие больше не нужно обращаться в разные медучреждения. Всю необходимую помощь они могут получить в одном месте - Центре женского здоровья. Здесь есть все нужные врачи и оборудование.

« Е с л и з а н и м а е м с я п а ц и е н т к о й , о н а у ж е в с т у п и л а н а н а ш к л и е н т с к и й п у т ь , м ы д о с т а т о ч н о б ы с т р о , б у к в а л ь н о в т е ч е н и е м е с я ц а д о л ж н ы в с е в о п р о с ы , с в я з а н н ы е с е е р е п р о д у к т и в н ы м з д о р о в ь е м , р е ш и т ь . Э т о к л и н и к о - л а б о р а т о р н о е , ц и т о л о г и ч е с к о е , у л ь т р а з в у к о в о е и д а ж е п р и н е о б х о д и м о с т и х и р у р г и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е » , — Л у с и н е П о л о н с к а я , р у к о в о д и т е л ь а м б у л а т о р н о й с л у ж б ы п о п р о ф и л ю « а к у ш е р с т в о - г и н е к о л о г и я » , д о к т о р м е д и ц и н с к и х н а у к .

В отличие от привычной женской консультации, где прием ведет только акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики, в Центре женского здоровья есть врачи эндокринологи, терапевты, психологи.

Пациентки, которым не удается забеременеть естественным путем, получают направления в специализированные клиники, где им помогут стать мамами при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО. Эта услуга доступна по полису ОМС.

« Э т и п а ц и е н т к и т а к ж е п р о х о д я т п о л н о е к л и н и к о - л а б о р а т о р н о е о б с л е д о в а н и е в Ц е н т р е ж е н с к о г о з д о р о в ь я . Д л я э т о г о и м е е т с я в с е н е о б х о д и м о е с о в р е м е н н о е о б о р у д о в а н и е . П р о в о д я т с я в с е н е о б х о д и м ы е и с с л е д о в а н и я , в д а л ь н е й ш е м э т о м а р ш р у т и з и р у ю т с я в к л и н и к и р е п р о д у к т и в н ы х т е х н о л о г и й , з а н и м а ю щ и е с я Э К О » , — С е и д а А л и е в а , з а в е д у ю щ а я ж е н с к о й к о н с у л ь т а ц и е й « Ц е н т р ж е н с к о г о з д о р о в ь я » , к а н д и д а т м е д и ц и н с к и х н а у к .

В рамках проекта «Будет жизнь» можно также сдать анализ на «антимюллеров гормон». Это один из основных показателей репродуктивного здоровья. Данной услугой уже воспользовались около 16 тысяч пациенток.

« С а м ы й и н т е р е с н ы й ф а к т з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о м н о г и е п а ц и е н т ы , к о т о р ы е б ы л и у в е р е н ы , ч т о у н и х с р е п р о д у к т и в н ы м з д о р о в ь е м в с е в п о р я д к е , с т о л к н у л и с ь с т е м , ч т о у н и х у р о в е н ь э т о г о г о р м о н а д о с т а т о ч н о н и з о к , и д л я р е а л и з а ц и и м а т е р и н с т в а с р о к и о г р а н и ч е н ы » , — Л у с и н е П о л о н с к а я , р у к о в о д и т е л ь а м б у л а т о р н о й с л у ж б ы п о п р о ф и л ю « а к у ш е р с т в о - г и н е к о л о г и я » , д о к т о р м е д и ц и н с к и х н а у к .

Для тех, кто не планирует стать мамой в ближайшее время, в Центре женского здоровья доступна услуга криоконсервации половых клеток на срок до двух лет.