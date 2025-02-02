В Москве предлагают уникальную программу по лечению бесплодия

Лечение бесплодия в Москве. В Центрах женского здоровья предлагают уникальную программу
В Москве для женщин, столкнувшихся с бесплодием, разработан уникальный клиентский путь. Эта программа действует в Центрах женского здоровья. В чем их отличие от обычной женской консультации, узнал корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.
Юлия Васильева мечтает стать мамой. Чтобы решить проблему бесплодия, обращалась даже в частные клиники. Но нигде ей помочь не смогли. Зато назначали ненужные и дорогостоящие исследования.
«В частных клиниках в одной говорят одно, в другой другое, не знаешь, кого слушать», — Юлия Васильева, пациентка Центра женского здоровья ГКБ имени А.К. Ерамишанцева.
Теперь женщинам с диагнозом «бесплодие больше не нужно обращаться в разные медучреждения. Всю необходимую помощь они могут получить в одном месте - Центре женского здоровья. Здесь есть все нужные врачи и оборудование.
«Если занимаемся пациенткой, она уже вступила на наш клиентский путь, мы достаточно быстро, буквально в течение месяца должны все вопросы, связанные с ее репродуктивным здоровьем, решить. Это клинико-лабораторное, цитологическое, ультразвуковое и даже при необходимости хирургическое исследование», — Лусине Полонская, руководитель амбулаторной службы по профилю «акушерство-гинекология», доктор медицинских наук.
В отличие от привычной женской консультации, где прием ведет только акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики, в Центре женского здоровья есть врачи эндокринологи, терапевты, психологи.
Пациентки, которым не удается забеременеть естественным путем, получают направления в специализированные клиники, где им помогут стать мамами при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО. Эта услуга доступна по полису ОМС.
«Эти пациентки также проходят полное клинико-лабораторное обследование в Центре женского здоровья. Для этого имеется все необходимое современное оборудование. Проводятся все необходимые исследования, в дальнейшем это маршрутизируются в клиники репродуктивных технологий, занимающиеся ЭКО», — Сеида Алиева, заведующая женской консультацией «Центр женского здоровья», кандидат медицинских наук.
В рамках проекта «Будет жизнь» можно также сдать анализ на «антимюллеров гормон». Это один из основных показателей репродуктивного здоровья. Данной услугой уже воспользовались около 16 тысяч пациенток.
«Самый интересный факт заключается в том, что многие пациенты, которые были уверены, что у них с репродуктивным здоровьем все в порядке, столкнулись с тем, что у них уровень этого гормона достаточно низок, и для реализации материнства сроки ограничены», — Лусине Полонская, руководитель амбулаторной службы по профилю «акушерство-гинекология», доктор медицинских наук.
Для тех, кто не планирует стать мамой в ближайшее время, в Центре женского здоровья доступна услуга криоконсервации половых клеток на срок до двух лет.