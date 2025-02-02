Врачи спасли мужчину, который выкуривал по 60 сигарет в день

В Тюменской области врачи спасли жителя Нижней Тавды, который выкуривал по 60 сигарет в день. Он поступил в больницу с тяжелой патологией легких, передает департамент здравоохранения региона.

После госпитализации мужчину поместили в отделение реанимации. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики боролись за жизнь жителя области более недели.

« Н а ф о н е и н т е н с и в н о й т е р а п и и ч е р е з 1 5 м и н у т у п а ц и е н т а б ы л а з а ф и к с и р о в а н а о с т а н о в к а с е р д ц а . К с ч а с т ь ю , ч е р е з 1 0 м и н у т с е р д е ч н о - л е г о ч н о й р е а н и м а ц и и в р а ч а м у д а л о с ь в е р н у т ь б о л ь н о г о к ж и з н и » , — р а с с к а з а л и в м и н з д р а в е .

На десятые сутки состояние мужчины удалось стабилизировать. Через некоторое время его отправили долечиваться домой.

Ранее в городе Кудрово Ленинградской области школьник попал в больницу с отравлением. Он покурил сигарету с содержащимися в ней наркотическими веществами.