В Ирландии установили новый антирекорд по очередям в больницах

Генсек INMO Фил Ни Шага отметила, что ситуация становится хуже в том числе, потому что мер по ее преодолению не принимается. По ее словам, зимний план Службы здравоохранения Ирландии (HSE) терпит неудачу.

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В январе 2025-го зафиксировали новый антирекорд по числу пациентов, которые ожидают места в больничной палате.

По данным The Journal, ссылающегося на данные Ирландской организации медсестер и акушерок (INMO), места в больнице пришлось ждать 13 972 пациентам, что стало самым высоким показателем.

Генсек INMO Фил Ни Шага отметила, что ситуация становится хуже в том числе, потому что мер по ее преодолению не принимается. По ее словам, зимний план Службы здравоохранения Ирландии (HSE) терпит неудачу. Система «полностью перегружена».

Шага предложила HSE указать точно, что было сделано для преодоления ситуации. Генсек добавила, что члены INMO проголосовали за забастовку из-за «препятствий» в наборе персонала и отношении к нему.

Глава INMO назвала такое начало 2025-го опасным и разочаровывающим для медперсонала и пациентов.

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