Пять опасных болезней, которые могут развиться при восхождении в горы

Восхождение в горы: какие болезни могут развиться, последствия, меры предосторожности
Также рассказываем, как минимизировать риск развития опасных для жизни состояний.
Горный туризм предлагает увлекательные приключения и возможность насладиться природой, а также положительно сказывается на здоровье. Однако важно учитывать и возможные риски, которые могут подстерегать путешественников.
«Неправильная подготовка к восхождению в горы может привести к серьёзным проблемам. Рассмотрим, с чем можно столкнуться, если не соблюдать необходимые меры предосторожности», — Яна Мельчакова, врач-терапевт клиники «Будь Здоров» на Тульской.
Острая горная болезнь
По словам эксперта, это одно из самых распространённых патологических состояний, возникающих на значительной высоте. Оно развивается из-за уменьшения давления атмосферных газов во вдыхаемом воздухе, что, в свою очередь, приводит к снижению насыщения крови кислородом.
Основной причиной развития острой горной болезни является быстрый подъём с небольших высот (до 1000 м) на высоту более 2500 м. Между тем ускорить развитие этой патологии могут низкий уровень тренированности и климатические условия, например, холодный и влажный климат.
Симптомы острой горной болезни:
- головная боль;
- головокружение;
- мелькание «мушек» перед глазами;
- быстрая утомляемость;
- тошнота и/или рвота;
- одышка;
- учащение сердцебиения;
- нарушения сна;
- нарушение координации.
Некоторые из этих симптомов могут возникнуть в первые 2-12 часов при восхождении в горы и обычно проходят через 12-48 часов после акклиматизации.
При возникновении даже одного из вышеперечисленных симптомов необходимо прекратить подъём и оценить своё состояние. В случае выраженной головной боли, одышки в покое, нарушения координации необходимо начать немедленный спуск.
Если пропустить первые симптомы острой горной болезни, то есть риск возникновения осложнений, среди которых высотный отёк мозга и высотный отёк лёгких.
Высотный отёк мозга
Это угрожающее жизни осложнение острой горной болезни, которое нередко сочетается с высотным отёком лёгких, но может протекать и без него.
Причиной развития этого состояния является проникновение жидкости через гематоэнцефалический барьер (граница между системой кровообращения и центральной нервной системой).
К уже известным симптомам острой горной болезни присоединяется атаксия. Это расстройство координации, при котором наблюдается нарушение равновесия. Оно может быть как в покое, так и усиливаться при движении, а также сочетаться со светобоязнью, изменением психического состояния и ухудшением зрения (вплоть до его потери).
В случае появления этих симптомов необходимо немедленно спуститься на более низкую высоту, обеспечить пострадавшего дополнительным кислородом и вызвать специализированную медицинскую помощь.
Высотный отёк лёгких
Причиной возникновения этого состояния является повышение давления в мелких сосудах лёгких, из-за чего жидкость из кровеносного русла попадает в просвет альвеол (маленькие пузырьки в лёгких, где происходит обмен кислорода и углекислого газа). При этом наблюдается значительное повышение лёгочного артериального давления.
Основными проявлениями высотного отёка лёгких являются:
- нарастающая одышка при физической нагрузке, переходящая в одышку во время покоя;
- сухой кашель;
- боль и чувство сдавленности в грудной клетке;
- учащённое сердцебиение;
- посинение кожных покровов.
В случае появления этих симптомов необходимо предпринять те же действия, что и при высотном отёке мозга.
Некоторые путешественники сталкиваются не только с необходимостью переноса багажа с экипировкой, но и с бременем хронических заболеваний, которые могут обостряться в условиях высокогорья.
Обострение сердечно-сосудистой патологии
Артериальная гипертензия является самой распространённой патологией сердечно-сосудистой системы. Если вы пропускаете приём своих препаратов и не держите под контролем своё заболевание, то снижение атмосферного давления и уменьшение кислорода в воздухе приведут к дополнительной нагрузке на сосуды и могут спровоцировать серьёзные осложнения, такие как инсульт или инфаркт.
Менее распространённые, но не менее серьёзные заболевания — ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность — также представляют опасность при физическом напряжении, вызванном подъёмом в горы.
Инфаркты и уменьшение кровоснабжения сердечной мышцы могут проявляться даже у тех, кто считает себя здоровым. Кроме того, здесь важную роль играет состояние сосудов. Атеросклероз, характеризующийся наличием атеросклеротических бляшек и сужением просвета сосудов, увеличивает риск тромбообразования.
Обострение заболеваний дыхательной системы
Более холодный и сухой воздух в горах способен раздражать дыхательные пути, провоцируя бронхоспазм и обострение астмы. К тому же к увеличению частоты и тяжести приступов астмы может привести и сама физическая нагрузка при подъёме.
Профилактика
Эти меры профилактики позволят избежать неприятностей во время путешествия.
Консультация с врачом
Это самая важная мера снижения рисков для здоровья для любой физической активности. Если у вас, например, есть проблемы с сердцем, высокое артериальное давление или заболевания лёгких, важно обсудить, какие осложнения могут возникнуть во время физической активности на высоте.
После первичного осмотра и сбора анамнеза доктор может порекомендовать дополнительные исследования для более точной оценки вашей физической подготовки. Специальные обследования, такие как электрокардиограмма (ЭКГ), ЭКГ с нагрузкой и дыхательные тесты, выявляют возможные скрытые проблемы, которые могут проявиться именно в условиях горного туризма.
Например, ЭКГ с нагрузкой позволяет врачам оценить, как ваше сердце реагирует на физические нагрузки, что особенно важно, когда речь идёт о длительных походах или восхождениях.
Правильный приём лекарственных препаратов
Если вам ранее были назначены какие-либо лекарства, например, таблетки от высокого давления или ингаляции от бронхиальной астмы, обязательно соблюдайте все рекомендации врача по их приёму, а также не забудьте взять с собой достаточный запас этих медикаментов.
Предварительная физическая подготовка
Подготовка к восхождению также включает в себя физическую тренированность. Кардиотренировки, такие как бег, плавание, велоспорт, позволят подготовить ваш организм к предстоящим нагрузкам. Начинайте занятия заранее, постепенно увеличивая их интенсивность и продолжительность.
Удобная одежда и обувь
Помните о комфортной одежде и обуви. Правильная экипировка поможет избежать переохлаждения, перегрева и травм.
Ношение многослойной одежды позволит поддерживать оптимальную температуру тела в меняющихся условиях, а удобная обувь обеспечит надёжную поддержку, защиту и сцепление с поверхностью, что критически важно для предотвращения травм и повышения комфорта на маршруте.
Приятная компания
Наличие надёжных спутников не только повышает моральный дух, но и создаёт чувство безопасности. Если кто-то из товарищей по походу замечает, что ваше самочувствие ухудшается, они смогут вовремя прийти на выручку, будь то оказание первой помощи или сообщение о необходимости спуститься вниз.
Постепенное восхождение
Включите в план похода регулярные перерывы для восстановления. Постепенное восхождение поможет организму привыкнуть к изменяющемуся уровню кислорода.
Позволяйте организму восстанавливаться. Это не только снизит вероятность проблем со здоровьем, но и оставит время на осмысление окружающей красоты.
Адекватный маршрут
Старайтесь выбирать путь, соответствующий вашей физической подготовке. Если вы чувствуете себя неуверенно, лучше выбирать менее сложный маршрут.
Не надо стесняться и терпеть
Если почувствуете боль в груди, усталость или одышку, не стесняйтесь сообщить об этом окружающим, даже несмотря на то, что, возможно, придётся развернуться назад.
Употребляйте достаточное количество воды
Обезвоживание может вызвать головную боль и усталость, а также ухудшить течение любых хронических заболеваний. Поэтому важно следить за объёмом потребляемой жидкости и стараться употреблять достаточное количество чистой питьевой воды.
Использование изотонических напитков (поддерживает водно-солевой баланс в организме) поможет не только восполнить потерю жидкости, но и нейтрализовать потерю электролитов.