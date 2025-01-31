Врачи случайно обнаружили у россиянина редкую опухоль

В Ноябрьске у больного, госпитализированного с подозрением на пневмонию, обнаружили редкую забрюшинную опухоль. Ямальские онкологи провели крайне сложную операцию по ее удалению. Об этом сообщил сайт Ноябрьской горбольницы.

« О б р а з о в а н и е р а з м е р о м о к о л о 5 с м с т а л о с л у ч а й н о й н а х о д к о й , < . . . > к о г д а б ы л а в ы п о л н е н а к о м п ь ю т е р н а я т о м о г р а ф и я . Т а к и е о п у х о л и о т л и ч а ю т с я т е м , ч т о ч а с т о н е п р о я в л я ю т я в н ы х с и м п т о м о в и д о о п р е д е л е н н о й п о р ы н и к а к н е б е с п о к о я т ч е л о в е к а » , — о б ъ я с н и л и м е д и к и .

Сложность операции была в расположении опухоли, «произраставшей» из надпочечника, и ее сращении со стенкой вены. Хирурги использовали при лапароскопии высокоточную 3D-визуализацию: они видели до мельчайших деталей оперируемую область. Пациент встал на ноги в день, когда было хирургическое вмешательство. На данный момент его выписали.