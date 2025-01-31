Врачи случайно обнаружили у россиянина редкую опухоль

Случай помог обнаружить у ямальца редкую опухоль
В Ноябрьске у больного, госпитализированного с подозрением на пневмонию, обнаружили редкую забрюшинную опухоль. Ямальские онкологи провели крайне сложную операцию по ее удалению. Об этом сообщил сайт Ноябрьской горбольницы.
«Образование размером около 5 см стало случайной находкой, <...> когда была выполнена компьютерная томография. Такие опухоли отличаются тем, что часто не проявляют явных симптомов и до определенной поры никак не беспокоят человека», — объяснили медики.
Сложность операции была в расположении опухоли, «произраставшей» из надпочечника, и ее сращении со стенкой вены. Хирурги использовали при лапароскопии высокоточную 3D-визуализацию: они видели до мельчайших деталей оперируемую область. Пациент встал на ноги в день, когда было хирургическое вмешательство. На данный момент его выписали.