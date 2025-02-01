Что такое постковидный синдром и чем он опасен

Спустя 5 лет: как проявляется постковидный синдром у переболевших коронавирусом
С момента начала пандемии COVID-19 прошло уже пять лет, и мир столкнулся с новой реальностью — эпидемией постковидного синдрома. Эта проблема приобрела такие масштабы, что привлекла внимание крупных научных исследований и даже Всемирной организации здравоохранения, которая создала специальный раздел на своем официальном сайте, посвященный этому диагнозу.
Тем не менее, до сих пор не удалось создать единую и четкую картину постковидного синдрома, так как последствия значительно варьируются от одного человека к другому. Это вызывает дополнительные сложности в диагностике и лечении. В данной статье «Кубань Информ» предлагает более детально рассмотреть, какими именно последствиями может обернуться COVID-19 для переболевших.
Научное обоснование. Симптомы постковида
На сайте ВОЗ указано, что такое постковидный синдром. Ученые попытались свести к единому понимаю все симптомы болезни, разросшейся в пандемию целых пять лет назад.
Постковидный синдром, также известный как «длительный COVID» – это термин, который употребляется для обозначения совокупности долгосрочных симптомов, наблюдаемых у некоторых лиц после перенесенного COVID-19. Лица, испытывающие постковидный синдром, иногда говорят о себе как о страдающих «затяжным COVID». Эти симптомы могут сохраняться с периода первоначального заболевания или развиться после выздоровления. Они могут появляться и исчезать или рецидивировать с течением времени, — сайт ВОЗ.
Среди распространенных симптомов выделяются:
- утомляемость,
- одышка или затрудненное дыхание,
- нарушения памяти, неспособность сосредоточиться или проблемы со сном,
- постоянный кашель,
- боль в грудной клетке,
- проблемы с речью,
- мышечная боль,
- потеря обоняния или вкуса,
- депрессия или чувство тревоги,
- лихорадка.
Более того, по словам врачей, симптом может мешать переболевшему коронавирусом вести повседневную жизнь и заниматься привычными делами.
У кого проявляются симптомы чаще всего
Оказывается, избежать риска развития постковидного синдрома сложно. Он может проявиться у любого человека, переболевшего COVID-19. Исследования показывают, что длительные симптомы наблюдаются у приблизительно 10%-20% пациентов с коронавирусом.
Данные на сегодняшний день не позволяют с уверенностью определить, кто более подвержен постковидному синдрому, хотя некоторые симптомы, такие как одышка, чаще распространены у пациентов с более тяжелым течением заболевания и у женщин.
Для того, чтобы диагноз был поставлен, необходимо два или более месяцев после основного выздоровления, указано на сайте ВОЗ.
Единого и точного понимания, что такое постковид, до сих пор на самом деле нет. Исследования показывают, что у детей, рожденных в пандемию, родители которых переболели, немного замедляется развитие. В среднем они позже начинают держать голову и т.д. У взрослых пациентов на МРТ видно, что после коронавирусной инфекции сокращается толщина коры головного мозга. С этим может быть связано ухудшение памяти, замедление мышления, — доктор биологических наук, профессор, специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека Анча Баранова.
Как бы прискорбно это ни было, медики не дают точных прогнозов о выздоровлении и полном «освобождении» от постковида.
Чем еще страшен постковид
Исследования показывают, что у переболевших COVID-19 даже в легкой форме, могут возникать симптомы, схожие с последствиями черепно-мозговой травмы. К ним относятся головокружение, головные боли, нарушение равновесия, судороги и даже инсульты. Об этом сообщает заведующая отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, врач-невролог и кандидат медицинских наук Наталия Глотова. Она также отмечает, что некоторые пациенты описывают свои ощущения как «туман в голове», что затрудняет сосредоточение, ясное мышление и ухудшает память.
Также отдельно медики выделяют «старение мозга». Так, у пациентов, перенесших COVID-19 в легкой и средней форме, изменения в мозге могут соответствовать семилетнему процессу старения. В случае тяжелого течения заболевания, когда требуется госпитализация, повреждения мозга могут быть сопоставимы с 20 годами старения.
У людей с предрасположенностью к повреждению сосудов, например, при атеросклерозе, диабете, курении или ожирении, на фоне васкулопатии могут развиваться микротромбозы. Это приводит к нарушению кровоснабжения органов и повышению проницаемости клеточных мембран. Такие сбои могут вызывать постоянную слабость, быструю утомляемость и упадок сил (астенический синдром). Кроме того, у некоторых пациентов после COVID-19 наблюдается сгущение крови, что увеличивает риск тромбозов и угрожает возможными инфарктами и инсультами, пишет «КП» со ссылкой на данные врача-кардиолога, терапевта, кандидата медицинских наук, доцента Сеченовского университета Владимира Бекетова.
Ситуация с коронавирусом на Кубани
В первую неделю 2025 года в Краснодарском крае было зарегистрировано 67 случаев COVID-19, что на 81,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Большинство заболевших — люди старше 18 лет, в основном пенсионеры, с заболеваниями средней степени тяжести, при этом преобладает геновариант «Омикрон». На второй неделе количество случаев увеличилось до 73, однако наблюдалась общая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие групповых очагов. На третьей неделе зарегистрировано 114 случаев, также без групповых очагов. Большинство заболевших остаются в возрастной группе 18 лет и старше.
Таким образом, по данным регионального Роспотребнадзора, с начала года на Кубани был выявлен 151 случай заболевания. К концу месяца, вероятно, количество заболевших превысит 200 человек. К сожалению, каждый из этих пациентов может стать потенциальным носителем постковида.
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