Что такое постковидный синдром и чем он опасен

С момента начала пандемии COVID-19 прошло уже пять лет, и мир столкнулся с новой реальностью — эпидемией постковидного синдрома. Эта проблема приобрела такие масштабы, что привлекла внимание крупных научных исследований и даже Всемирной организации здравоохранения, которая создала специальный раздел на своем официальном сайте, посвященный этому диагнозу.

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Тем не менее, до сих пор не удалось создать единую и четкую картину постковидного синдрома, так как последствия значительно варьируются от одного человека к другому. Это вызывает дополнительные сложности в диагностике и лечении. В данной статье «Кубань Информ» предлагает более детально рассмотреть, какими именно последствиями может обернуться COVID-19 для переболевших.

Научное обоснование. Симптомы постковида

На сайте ВОЗ указано, что такое постковидный синдром. Ученые попытались свести к единому понимаю все симптомы болезни, разросшейся в пандемию целых пять лет назад.

П о с т к о в и д н ы й с и н д р о м , т а к ж е и з в е с т н ы й к а к « д л и т е л ь н ы й C O V I D » – э т о т е р м и н , к о т о р ы й у п о т р е б л я е т с я д л я о б о з н а ч е н и я с о в о к у п н о с т и д о л г о с р о ч н ы х с и м п т о м о в , н а б л ю д а е м ы х у н е к о т о р ы х л и ц п о с л е п е р е н е с е н н о г о C O V I D - 1 9 . Л и ц а , и с п ы т ы в а ю щ и е п о с т к о в и д н ы й с и н д р о м , и н о г д а г о в о р я т о с е б е к а к о с т р а д а ю щ и х « з а т я ж н ы м C O V I D » . Э т и с и м п т о м ы м о г у т с о х р а н я т ь с я с п е р и о д а п е р в о н а ч а л ь н о г о з а б о л е в а н и я и л и р а з в и т ь с я п о с л е в ы з д о р о в л е н и я . О н и м о г у т п о я в л я т ь с я и и с ч е з а т ь и л и р е ц и д и в и р о в а т ь с т е ч е н и е м в р е м е н и , — с а й т В О З .

Среди распространенных симптомов выделяются:

утомляемость,

одышка или затрудненное дыхание,

нарушения памяти, неспособность сосредоточиться или проблемы со сном,

постоянный кашель,

боль в грудной клетке,

проблемы с речью,

мышечная боль,

потеря обоняния или вкуса,

депрессия или чувство тревоги,

лихорадка.

Более того, по словам врачей, симптом может мешать переболевшему коронавирусом вести повседневную жизнь и заниматься привычными делами.

У кого проявляются симптомы чаще всего

Оказывается, избежать риска развития постковидного синдрома сложно. Он может проявиться у любого человека, переболевшего COVID-19. Исследования показывают, что длительные симптомы наблюдаются у приблизительно 10%-20% пациентов с коронавирусом.

Данные на сегодняшний день не позволяют с уверенностью определить, кто более подвержен постковидному синдрому, хотя некоторые симптомы, такие как одышка, чаще распространены у пациентов с более тяжелым течением заболевания и у женщин.

Для того, чтобы диагноз был поставлен, необходимо два или более месяцев после основного выздоровления, указано на сайте ВОЗ.

Е д и н о г о и т о ч н о г о п о н и м а н и я , ч т о т а к о е п о с т к о в и д , д о с и х п о р н а с а м о м д е л е н е т . И с с л е д о в а н и я п о к а з ы в а ю т , ч т о у д е т е й , р о ж д е н н ы х в п а н д е м и ю , р о д и т е л и к о т о р ы х п е р е б о л е л и , н е м н о г о з а м е д л я е т с я р а з в и т и е . В с р е д н е м о н и п о з ж е н а ч и н а ю т д е р ж а т ь г о л о в у и т . д . У в з р о с л ы х п а ц и е н т о в н а М Р Т в и д н о , ч т о п о с л е к о р о н а в и р у с н о й и н ф е к ц и и с о к р а щ а е т с я т о л щ и н а к о р ы г о л о в н о г о м о з г а . С э т и м м о ж е т б ы т ь с в я з а н о у х у д ш е н и е п а м я т и , з а м е д л е н и е м ы ш л е н и я , — д о к т о р б и о л о г и ч е с к и х н а у к , п р о ф е с с о р , с п е ц и а л и с т п о п е р с о н а л и з и р о в а н н о й м е д и ц и н е , г е н е т и к е и п а т о ф и з и о л о г и и ч е л о в е к а А н ч а Б а р а н о в а .

Как бы прискорбно это ни было, медики не дают точных прогнозов о выздоровлении и полном «освобождении» от постковида.

Чем еще страшен постковид

Исследования показывают, что у переболевших COVID-19 даже в легкой форме, могут возникать симптомы, схожие с последствиями черепно-мозговой травмы. К ним относятся головокружение, головные боли, нарушение равновесия, судороги и даже инсульты. Об этом сообщает заведующая отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, врач-невролог и кандидат медицинских наук Наталия Глотова. Она также отмечает, что некоторые пациенты описывают свои ощущения как «туман в голове», что затрудняет сосредоточение, ясное мышление и ухудшает память.

Также отдельно медики выделяют «старение мозга». Так, у пациентов, перенесших COVID-19 в легкой и средней форме, изменения в мозге могут соответствовать семилетнему процессу старения. В случае тяжелого течения заболевания, когда требуется госпитализация, повреждения мозга могут быть сопоставимы с 20 годами старения.

У людей с предрасположенностью к повреждению сосудов, например, при атеросклерозе, диабете, курении или ожирении, на фоне васкулопатии могут развиваться микротромбозы. Это приводит к нарушению кровоснабжения органов и повышению проницаемости клеточных мембран. Такие сбои могут вызывать постоянную слабость, быструю утомляемость и упадок сил (астенический синдром). Кроме того, у некоторых пациентов после COVID-19 наблюдается сгущение крови, что увеличивает риск тромбозов и угрожает возможными инфарктами и инсультами, пишет «КП» со ссылкой на данные врача-кардиолога, терапевта, кандидата медицинских наук, доцента Сеченовского университета Владимира Бекетова.

Ситуация с коронавирусом на Кубани

В первую неделю 2025 года в Краснодарском крае было зарегистрировано 67 случаев COVID-19, что на 81,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Большинство заболевших — люди старше 18 лет, в основном пенсионеры, с заболеваниями средней степени тяжести, при этом преобладает геновариант «Омикрон». На второй неделе количество случаев увеличилось до 73, однако наблюдалась общая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие групповых очагов. На третьей неделе зарегистрировано 114 случаев, также без групповых очагов. Большинство заболевших остаются в возрастной группе 18 лет и старше.

Таким образом, по данным регионального Роспотребнадзора, с начала года на Кубани был выявлен 151 случай заболевания. К концу месяца, вероятно, количество заболевших превысит 200 человек. К сожалению, каждый из этих пациентов может стать потенциальным носителем постковида.

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