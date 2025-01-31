Российский школьник едва не лишился зрения, повторяя тренд из TikTok
В Рязани врачи Областной клинической больницы имени Н.А. Семашко спасают зрение 11-летнему экспериментатору, который пытался повторить опыт из соцсетей. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Как уточнили в больнице, у мальчика диагностированы химические ожоги глаз и лица. Школьник рассказал, что повторял тренд из TikTok, где предлагается смешать средство для прочистки труб с фольгой, но не предусмотрел, что у опыта могут быть опасные последствия.
«В результате химической реакции образовавшееся вещество попало ему на лицо, вызвав сильные ожоги век и глазных яблок», — отметили медики.
Сейчас ребенок проходит лечение во втором офтальмологическом отделении.
До этого похожий случай произошел в Подмосковье, где мальчику с ожогами глаз после экспериментов с химией потребовалась операция.