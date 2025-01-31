Российский школьник едва не лишился зрения, повторяя тренд из TikTok

В Рязани врачи Областной клинической больницы имени Н.А. Семашко спасают зрение 11-летнему экспериментатору, который пытался повторить опыт из соцсетей. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Как уточнили в больнице, у мальчика диагностированы химические ожоги глаз и лица. Школьник рассказал, что повторял тренд из TikTok, где предлагается смешать средство для прочистки труб с фольгой, но не предусмотрел, что у опыта могут быть опасные последствия.

« В р е з у л ь т а т е х и м и ч е с к о й р е а к ц и и о б р а з о в а в ш е е с я в е щ е с т в о п о п а л о е м у н а л и ц о , в ы з в а в с и л ь н ы е о ж о г и в е к и г л а з н ы х я б л о к » , — о т м е т и л и м е д и к и .

Сейчас ребенок проходит лечение во втором офтальмологическом отделении.

До этого похожий случай произошел в Подмосковье, где мальчику с ожогами глаз после экспериментов с химией потребовалась операция.