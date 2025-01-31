Незамерзайка с маркетплейсов оказалась опасна для здоровья

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило на Wildberries и Ozon опасную для здоровья стеклоомывающую незамерзающую жидкость. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Специалисты столичного Роспотребнадзора взяли образцы сразу в нескольких незамерзайках без предупреждения продавцов о проведении проверки. По итогам экспертиз было выявлено, что некоторые товары не соответствуют санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, так как в них содержится более 0,5% метанола при допустимом значении не более 0,05%.

В связи с этим продавцам, которые нарушили санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования, выдали предостережения, которые направлены на профилактику рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. Кроме того, результаты проверки были направлены регионам, где производились не прошедшие проверку товары, а также владельцам агрегаторов Ozon и Wildberries.

Между тем в Wildberries заявили, что маркетплейс заблокировал карточки товаров со стеклоомывающими жидкостями, которые были представлены Роспотребнадзором. Также интернет-магазин указал, что при выявлении новых подобных карточек маркетплейс будет оперативно их блокировать.

" Н а ш и с п е ц и а л и с т ы п р о в о д я т р е г у л я р н ы й м о н и т о р и н г о н л а й н - в и т р и н ы н а п р е д м е т н а л и ч и я н а п л о щ а д к е з а п р е щ е н н ы х т о в а р о в и в с л у ч а е и х о б н а р у ж е н и я б л о к и р у е т т а к и е к а р т о ч к и , н е д о п у с к а я и х к р е а л и з а ц и и н а п л а т ф о р м е " , – д о б а в и л и в W i l d b e r r i e s .

В ведомстве напомнили, что использовать метиловый спирт в средствах по уходу за автомобилем запрещено.

Ранее замглавврача частной клиники Валентина Пигарева предупредила, что при вдыхании незамерзайки у человека может появиться сильная аллергия. Она объяснила, что зимние стеклоомывающие жидкости производят из растворов, спиртов с добавлением моющих средств, то есть поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов и красителей.

Если пары попадают в салон машины, то аллергия может появиться у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, а также у детей, у которых ранее наблюдались аллергические реакции, отметила Пигарева. По словам врача, такие реакции опасны для здоровья человека.