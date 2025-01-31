Суд защитил право граждан на компенсацию за лечение вне ОМС

Конституционный суд Российской Федерации (КС РФ) защитил право граждан на компенсацию расходов за лечение, проведенное вне программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Гражданский кодекс не ограничивает права лиц, получивших повреждения здоровья в результате оказания платных медицинских услуг, в возмещении обоснованных расходов на лечение, указывается в постановлении КС РФ.

" П р и з н а т ь п у н к т 1 с т а т ь и 1 0 8 5 Г К Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и н е п р о т и в о р е ч а щ и м К о н с т и т у ц и и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , п о с к о л ь к у п о с в о е м у к о н с т и т у ц и о н н о - п р а в о в о м у с м ы с л у в с и с т е м е д е й с т в у ю щ е г о п р а в о в о г о р е г у л и р о в а н и я о н н е д а е т о с н о в а н и й д л я о т к а з а в в о з м е щ е н и и р а з у м н ы х и о б о с н о в а н н ы х р а с х о д о в , п о н е с е н н ы х н а л е ч е н и е л и ц о м , к о т о р о е м о г л о п о л у ч и т ь л е ч е н и е п о в р е ж д е н и я з д о р о в ь я б е с п л а т н о в р а м к а х п р о г р а м м ы о б я з а т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о с т р а х о в а н и я , н о и з б р а л о п л а т н о е л е ч е н и е , с о о т в е т с т в у ю щ е е к л и н и ч е с к и м р е к о м е н д а ц и я м , в с л у ч а я х , к о г д а и н о е п о в л е к л о ( м о г л о п о в л е ч ь ) д л я е г о з д о р о в ь я н е б л а г о п р и я т н ы е п о с л е д с т в и я " , - о т м е ч а е т с я в д о к у м е н т е .

С жалобой в Конституционный суд обратился Роман Ромаданов, которому при удалении зуба в одной из стоматологических клиник Владивостока сломали челюсть. Мужчину госпитализировали в городскую больницу, где, в соответствии с рекомендациями, провели оперативное лечение с использованием металлических пластин, их пациент оплатил за свой счет, поскольку они не были предусмотрены ОМС.

На первом этапе районный суд взыскал с медицинского учреждения, где здоровью пациенту был причинен вред, помимо штрафа и уплаченных денежных средств, также расходы на лечение, компенсацию морального вреда. Однако впоследствии апелляционная инстанция отменила решение районного суда в части требований о расторжении договора и взыскании расходов на лечение, такое решение было поддержано и вышестоящими инстанциями. Позиция судов мотивирована тем, что пациент не нуждался в лечении с использованием титановых пластин, которые он оплатил собственными средствами, и мог получить лечение бесплатно - в рамках ОМС.

Позиция Конституционного суда

Конституционный суд указал на вариативность как на одну из существенных характеристик оказания медицинской помощи. Медицинские учреждения в каждом отдельном случае могут предлагать пациенту наряду с вариантами лечения в рамках ОМС и альтернативные, исходя из эффективности того или иного лечения. Выбор платного или бесплатного лечения остается в этом случае правом пациента.

Толкование оспариваемого заявителем пункта 1 статьи 1085 ГК Российской Федерации (объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья) защищает права ответчика от недобросовестных действий пациента, однако не ограничивает интересы потерпевшего в применении наилучших методов лечения. То есть платное лечение не может восприниматься во всех случаях как неразумные расходы.

" С о о т в е т с т в е н н о , о с п а р и в а е м а я н о р м а н е п р е д п о л а г а е т в о з м е щ е н и е р а с х о д о в , в ы х о д я щ и х з а п р е д е л ы р а з у м н ы х , н о и н е д а е т о с н о в а н и й д л я о т к а з а в в о з м е щ е н и и о б о с н о в а н н ы х т р а т л и ц а , к о т о р о е в ы б р а л о п л а т н о е л е ч е н и е , с о о т в е т с т в у ю щ е е к л и н и ч е с к и м р е к о м е н д а ц и я м , и и з б е ж а л о в о з м о ж н ы х н е б л а г о п р и я т н ы х п о с л е д с т в и й . И н о е о г р а н и ч и в а л о б ы п р а в а г р а ж д а н и н а , з д о р о в ь ю к о т о р о г о п р и ч и н е н в р е д , и н е с о г л а с о в ы в а л о с ь б ы с п р и н ц и п а м и с п р а в е д л и в о с т и и р а в е н с т в а " , - о т м е т и л и в п р е с с - с л у ж б е К о н с т и т у ц и о н н о г о с у д а .

В соответствии с постановлением дело заявителя подлежит пересмотру.