Состав аптечки для первой помощи медикам могут изменить

В Минздраве подготовили обновленную версию требований к комплектации укладки медизделий и лекарств для оказания первой помощи медикам, которые рискуют на рабочем месте заразиться парентеральными инфекциями. Соответствующий проект приказа ведомства 31 января опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Парентеральные вирусные инфекции передаются через кровь и биологические жидкости. Медики могут заразиться ими при проведении медицинских манипуляций, например во время операций, забора крови или проведения биопсии. Наиболее эпидемиологически опасными парентеральными инфекциями считаются вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусные гепатиты В и С.

Проектом приказа предлагается для профилактики случаев заражения такими инфекциями добавить в аптечку хлоргексидин, который относится к дезинфицирующим средствам, и нетканую салфетку. В ней по-прежнему останутся йод и этанол. Предусмотрено также наличие марлевого медицинского стерильного бинта, бактерицидного лейкопластыря размером не менее 1,9x7,2 сантиметра и двух видов салфеток — медицинской стерильной и нетканой.

Медизделия и лекарства, которые используются для комплектации аптечки, могут применяться до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. При возникновении внештатной ситуации администрация клиники должна сразу же организовать оказание первой помощи пострадавшему медработнику, как прописано в проекте приказа. В случае принятия документ будет действовать с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2031 года.

Как писала «Парламентская газета», в сентябре прошлого года Минтруд утвердил требования к размещению, хранению и использованию аптечки на работе для оказания первой помощи. В документе прописывается обязанность работодателя обеспечивать контроль за комплектацией, пополнением аптечек, сроком службы медизделий, которыми аптечки укомплектованы. Как и ранее, сами аптечки должны храниться там, где к ним будет беспрепятственный и быстрый доступ.