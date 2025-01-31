Врач оценил вред общей анестезии для здоровья

Анестезиолог-реаниматолог Михаил Немировский заявил, что общая анестезия, которой многие боятся, абсолютно безопасна при правильном подходе. Ее вред он оценил в Telegram-канале КГ MD Group.

Врач отметил, что у многих людей присутствует страх, что анестезия вредна для здоровья. Однако, по его словам, все используемые препараты прошли множество тестов и выводятся из организма в течение нескольких часов и не оставляют никаких долгосрочных следов.

Также Немировский назвал мифом утверждение, что человек может проснуться от наркоза во время операции.

« Э т о с л у ч а е т с я к р а й н е р е д к о , н о , е с л и и п р о и с х о д и т , в р а ч т у т ж е п р и н и м а е т м е р ы , ч т о б ы в с е п р о ш л о б е з о п а с н о . Э т о н е ч т о - т о с т р а ш н о е , с к о р е е п р о с т о н е о б х о д и м о с т ь к о р р е к т и р о в к и » , — р а с с к а з а л о н .

При этом реаниматолог подтвердил, что аллергия на анестезию существует, но случается это крайне редко.

« П е р е д а н е с т е з и е й м ы в с е г д а о б с у ж д а е м а л л е р г и и с п а ц и е н т о м , ч т о б ы с н и з и т ь р и с к и . Е с л и у в а с е с т ь о п а с е н и я и л и б ы л и р е а к ц и и н а а н е с т е з и ю , о б я з а т е л ь н о с к а ж и т е о б э т о м в р а ч у » , — п о д ы т о ж и л Н е м и р о в с к и й .

Ранее анестезиолог-реаниматолог Леонид Карев рассказал о симптомах отравления ртутью. На него, по словам врача, указывают темно-красный с медным оттенком цвет слизистых рта и глотки, кровоточивость десен.