Врач перечислил симптомы хордомы

Хордома – это злокачественная опухоль, которая образуется рядом с позвоночником. Симптомами ее развития могут быть вялость, потеря аппетита, депрессия, быстрая утомляемость и повышенная температура, рассказал газете «Известия» кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

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Образуется Хордома в области крестца либо в области крестца, либо в основании черепа. Это достаточно редкий вид опухолей, который встречается только в 3-4% случаев рака скелета. По словам Иванова, чаще заболевание встречается у мужчин в возрасте 40–60 лет.

« С а м а я р а с п р о с т р а н е н н а я ф о р м а х о р д о м ы н а з ы в а е т с я к л а с с и ч е с к о й : о п у х о л ь п р о р а с т а е т в о к р у ж а ю щ и е т к а н и и м о ж е т д а в а т ь м е т а с т а з ы . С р е д и в с е х с л у ч а е в х о р д о м ы к л а с с и ч е с к а я ф о р м а з а н и м а е т б о л е е 7 0 % . Т а к а я о п у х о л ь р а с т е т м е д л е н н е е , к м е т а с т а з и р о в а н и ю о н а м е н е е с к л о н н а » , — р а с с к а з а л в р а ч , д о б а в и в , ч т о т а к у ю ф о р м у б о л е з н и ч а щ е н а х о д я т у ж е н щ и н .

Другая, более редкая и опасная форма – дифференцированная, чаще дает метастазы и быстро растет.

Среди симптомов, помимо названных, наблюдается боль в месте появления опухоли, и если она находится в основании черепа, то появляются трудности с глотанием и потерей голоса, перебои в ритме сердца, нарушения ритма дыхания, проблемы со зрением.

Хордома плохо лечится стандартными метами терапии окнозаболеваний – лучевой и химиотерапией. Наиболее успешный эффект дает операция, в отдельных случаях – удаление пораженной кости, заключил Иванов.

До этого главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что в России стали выявлять больше онкозаболеваний: более чем в 60% случаев у заболевших обнаруживают злокачественные новообразования на первой-второй стадиях. Это позитивная статистика, так как чем раньше врачи обнаружат рак, тем больше шансов его вылечить.