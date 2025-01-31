Онкологи удалили гигантскую опухоль около сердца пациента

В Сургутской окружной клинической больнице провели сложнейшую операция по удалению опухоли диаметром более десяти сантиметров: она гнездилась рядом с сердцем - в средостении - и лучевую терапию проводить было никак нельзя.

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Сначала пациент прошел четыре курса химиотерапии - это уменьшило размеры новообразования (но даже после этого размерами оно было сравнимо с крупным грейпфрутом).

Злокачественные опухоли средостения - довольно редкое явление, они составляют около процента от всех таких новообразований. Операция продолжалась два с половиной часа.

« О с н о в н а я с л о ж н о с т ь з а к л ю ч а л а с ь в н е о б х о д и м о с т и п р е д е л ь н о т о ч н о й р а б о т ы р я д о м с м а г и с т р а л ь н ы м и с о с у д а м и л е г к и х и с е р д ц а , ч т о б ы и з б е ж а т ь с е р ь е з н ы х о с л о ж н е н и й , в к л ю ч а я м а с с и в н о е к р о в о т е ч е н и е . А в с л у ч а е п о в р е ж д е н и я л е г о ч н ы х с о с у д о в м о г л а б ы п о т р е б о в а т ь с я а н а т о м и ч е с к а я р е з е к ц и я л е г к о г о - у д а л е н и е о д н о й и з д о л е й » , — пояснил директор депздрава Югры. доктор медицинских наук Роман Паськов.

Хирурги успешно удалили опухоль. Сейчас пациент продолжает лечение, но уже чувствует себя хорошо и может самостоятельно ходить.