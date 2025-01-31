Онкологи удалили гигантскую опухоль около сердца пациента

В Сургуте онкологи удалили гигантскую опухоль у сердца
В Сургутской окружной клинической больнице провели сложнейшую операция по удалению опухоли диаметром более десяти сантиметров: она гнездилась рядом с сердцем - в средостении - и лучевую терапию проводить было никак нельзя.
Сначала пациент прошел четыре курса химиотерапии - это уменьшило размеры новообразования (но даже после этого размерами оно было сравнимо с крупным грейпфрутом).
Злокачественные опухоли средостения - довольно редкое явление, они составляют около процента от всех таких новообразований. Операция продолжалась два с половиной часа.
«Основная сложность заключалась в необходимости предельно точной работы рядом с магистральными сосудами легких и сердца, чтобы избежать серьезных осложнений, включая массивное кровотечение. А в случае повреждения легочных сосудов могла бы потребоваться анатомическая резекция легкого - удаление одной из долей», — пояснил директор депздрава Югры. доктор медицинских наук Роман Паськов.
Хирурги успешно удалили опухоль. Сейчас пациент продолжает лечение, но уже чувствует себя хорошо и может самостоятельно ходить.