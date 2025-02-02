Врач-вирусолог Михаил Корнеев прокомментировал заявление Международного Красного Креста о возможной утечке опасных патогенов из лабораторий Конго.

В разговоре с Karl-Marks.ru врач рассказал о потенциальных рисках и объяснил, грозит ли России эпидемия вируса Эбола.

По словам Корнеева, главная опасность вируса заключается в том, что он быстро мутирует. При этом он атакует сразу несколько систем организма.

« О с о б е н н о о п а с н о в о з д е й с т в и е н а э н д о т е л и й с о с у д о в , ч т о п р и в о д и т к м а с с и в н ы м к р о в о и з л и я н и я м » , — п о я с н я е т с п е ц и а л и с т .

В то же время известно, что вирус сохраняется в организме человека даже после выздоровления, что увеличивает вероятность рецидивов и передачи болезни здоровым людям.

Если говорить о России, риск проникновения вируса на территорию страны существует, но он минимален, подчеркнул эксперт.

« В Р о с с и и с о з д а н а м н о г о у р о в н е в а я с и с т е м а з а щ и т ы о т б и о л о г и ч е с к и х у г р о з . Н а ш а с и с т е м а э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о к о н т р о л я с п о с о б н а э ф ф е к т и в н о п р о т и в о с т о я т ь э т о й у г р о з е . Г л а в н о е — н е т е р я т ь б д и т е л ь н о с т и и п р о д о л ж а т ь с о в е р ш е н с т в о в а т ь м е т о д ы з а щ и т ы » , — з а к л ю ч и л Корнеев.

Ранее врачи рассказали, как электронная сигарета вредит человеку. Врач предупредил, что на фоне использования электронных сигарет и вейпов развивается болезнь EVALI.