Вирусолог Корнеев: Вирус Эбола способен сохраняться в организме после выздоровления
Врач-вирусолог Михаил Корнеев прокомментировал заявление Международного Красного Креста о возможной утечке опасных патогенов из лабораторий Конго.
В разговоре с Karl-Marks.ru врач рассказал о потенциальных рисках и объяснил, грозит ли России эпидемия вируса Эбола.
По словам Корнеева, главная опасность вируса заключается в том, что он быстро мутирует. При этом он атакует сразу несколько систем организма.
«Особенно опасно воздействие на эндотелий сосудов, что приводит к массивным кровоизлияниям», — поясняет специалист.
В то же время известно, что вирус сохраняется в организме человека даже после выздоровления, что увеличивает вероятность рецидивов и передачи болезни здоровым людям.
Если говорить о России, риск проникновения вируса на территорию страны существует, но он минимален, подчеркнул эксперт.
«В России создана многоуровневая система защиты от биологических угроз. Наша система эпидемиологического контроля способна эффективно противостоять этой угрозе. Главное — не терять бдительности и продолжать совершенствовать методы защиты»,—заключил Корнеев.
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