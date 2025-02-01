Химик предупредил об опасных химических экспериментах из соцсетей

Популярные в соцсетях эксперименты с использованием бытовой химии могут быть крайне опасны для здоровья, предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Серьезные последствия подобных трендов эксперт назвал в беседе с «Лентой.ру».

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« И с п о л ь з о в а н и е б ы т о в ы х х и м и ч е с к и х с р е д с т в д л я п р о в е д е н и я э к с п е р и м е н т о в в д о м а ш н и х у с л о в и я х м о ж е т п р е д с т а в л я т ь с е р ь е з н у ю у г р о з у . Б ы т о в а я х и м и я з а ч а с т у ю с о д е р ж и т а г р е с с и в н ы е в е щ е с т в а , т а к и е к а к к и с л о т ы , щ е л о ч и и о к и с л и т е л и , к о т о р ы е п р и н е п р а в и л ь н о м о б р а щ е н и и с п о с о б н ы н а н е с т и з н а ч и т е л ь н ы й у щ е р б з д о р о в ь ю . Д а ж е н е б о л ь ш и е д о з ы э т и х в е щ е с т в м о г у т в ы з ы в а т ь х и м и ч е с к и е о ж о г и , о т р а в л е н и я и д р у г и е с е р ь е з н ы е п о с л е д с т в и я . П о э т о м у п е р е д п р о в е д е н и е м л ю б ы х э к с п е р и м е н т о в н е о б х о д и м о т щ а т е л ь н о и з у ч и т ь с о с т а в и с п о л ь з у е м ы х с р е д с т в и в о з м о ж н ы е р е а к ц и и , к о т о р ы е м о г у т в о з н и к н у т ь » , — о б ъ я с н и л с п е ц и а л и с т .

В качестве примера он привел эксперименты по взаимодействию средства для прочистки труб с алюминиевой фольгой. Взаимодействие веществ может образовать взрвывоопасную смесь с воздухом, которая опасна для органов дыхания, объяснил Дорохов. Кроме того, гидроксид натрия разъедает кожу и слизистые оболочки, а вдыхание аэрозоля щелочи, которая активно выделяется вместе с водородом и другими продуктами подобной реакции, может привести к раздражению и ожогам дыхательных путей, отравлению, подчеркнул эксперт.

« Е щ е о п а с н е е с м е ш и в а н и е х л о р н о г о о т б е л и в а т е л я с к и с л о т а м и , т а к к а к п р и э т о м в ы д е л я е т с я к р а й н е т о к с и ч н ы й х л о р . Х л о р м о ж е т в ы з в а т ь с е р ь е з н ы е х и м и ч е с к и е о ж о г и п р и к о н т а к т е с о с л и з и с т ы м и о б о л о ч к а м и , а в д ы х а н и е е г о п а р о в с п о с о б н о п р и в е с т и к р а з д р а ж е н и ю д ы х а т е л ь н ы х п у т е й , п р и с т у п а м к а ш л я , у д у ш ь ю и д а ж е к л е т а л ь н о м у и с х о д у » , — А н д р е й Д о р о х о в , д о ц е н т к а ф е д р ы н е о р г а н и ч е с к о й х и м и и и м . А . Н . Р е ф о р м а т с к о г о Р Т У М И Р Э А .

Дорохов порекомендовал избегать подобных экспериментов в домашних условиях и надевать защитные перчатки и маску во время использования средства по назначению.

« В а ж н о с т р о г о с л е д о в а т ь и н с т р у к ц и я м п р о и з в о д и т е л я и н е п р е в ы ш а т ь р е к о м е н д о в а н н ы е д о з и р о в к и » , — з а к л ю ч и л х и м и к .

Ранее cтарший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала, что кисти и спонжи для макияжа могут спровоцировать дерматологические и офтальмологические заболевания при отсутствии необходимого ухода.