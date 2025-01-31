Мужчина с деменцией рассказал о неожиданных плюсах болезни

Трудности с соблюдением сроков на работе оказались первыми признаками начинающейся деменции у 49-летнего британца Питера Александра. Как он узнал об изменившем его жизнь диагнозе и какие неожиданные плюсы заболевания он обнаружил, мужчина рассказал в интервью BBC Northern Ireland.

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Александр рассказал, что впервые симптомы появились в 2016 году. Мужчина обратился к врачу из-за того, что перестал успевать выполнить рабочие задачи в срок, хотя раньше такого с ним не случалось. Он признался, что тогда и подумать не мог, что это могло произойти из-за проблем с работой мозга.

Однако врачи сообщили о развитии у него лобно-височной деменции.

« П о с у т и , и з - з а б о л е з н и м н е з а п р е т и л и р а б о т а т ь , п о т о м у ч т о я у т р а т и л с п о с о б н о с т ь з д р а в о р а с с у ж д а т ь и с т а л т е р я т ь к р и т и ч е с к о е м ы ш л е н и е . М н е п р и ш л о с ь к о м н о г о м у п р и в ы к а т ь » , — п р и з н а л с я А л е к с а н д р .

Несмотря на серьезное заболевание, мужчина считает, что внутри по-прежнему остается самим собой и даже находит плюсы в своем состоянии. Например, он признался, что теперь часто употребляет в речи грубые ругательства. По его словам, из-за этого знакомым часто становится неловко, но сам он считает, что получил определенную свободу сознания, которой раньше не пользовался.

Александр также отметил, что хотя стал хуже считать, но приобрел другое умение: у него появилась мелодичность голоса и речи. Мужчина считает, что причина этого в том, что мозг теперь полагается на другие свои отделы, которые не были затронуты болезнью.

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