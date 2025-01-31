Главврач Первой Градской рассказал о развитии медицины в стране

Есть больницы, известные всему миру. И не только потому, что старейшие и Москва просто немыслима без них. Это учреждения высокого уровня медицинской помощи. Боткинская, Склиф, Первая Градская... Лично для меня Первая Градская особенная еще и потому, что здесь долгие годы работал муж. Здесь оперировали отца, спасали маму. Да и сама здесь лечилась не однажды. Это к тому, что претендую на некоего знатока больницы, что называется, изнутри.

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Всегда поражал ее приемный покой: в любое время суток сюда везли и везут больных, пострадавших. Много, особенно в выходные, праздничные дни было так называемой "пьяной травмы". А сейчас доставляют? С этого, абсолютно не главного вопроса, начался наш разговор с главным врачом Первой Градской Ильдаром Хайруллиным.

Ильдар Хайруллин: К нам по скорой привозят всех, кто нуждается в медицинской помощи. Кого привезут, теми и занимаемся. А то, что вы именуете "пьяной травмой", это, как правило, пациенты легкой степени тяжести: упал, ударился. И сейчас с открытием флагманского центра экстренной медицинской помощи такой травмы в нашей больнице стало меньше. А вот количество тяжелых пациентов, наоборот, увеличилось.

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Почему?

Ильдар Хайруллин: Потому что теперь технологические возможности позволяют оказывать помощь самым тяжелым пациентам.

Ильдар Индусович! Без подробностей тут не обойтись.

Ильдар Хайруллин: В нашем флагманском центре 11 разнопрофильных операционных, включая гибридную с возможностью использования телемедицины и проведения ангиографических операций. Впервые появилась интегрированная цифровая операционная. Она обеспечивает врачей единым информационным пространством с автоматизированной передачей данных, визуализацией и интеллектуальным управлением системами для проведения высокотехнологичных операций.

Впечатляют цифры. Скажем, для оснащения центра Москвой закуплено 2,7 тысячи единиц медицинского оборудования. В том числе тяжелая техника: ангиографы, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, передвижной рентгеновский аппарат С-дуга...

Уж если цифры. Сколько человек в день может принять ваш флагманский центр?

Ильдар Хайруллин: Экстренную медицинскую помощь по самым разным направлениям могут получить 250 пациентов.

Наверняка подсчитали, сколько пациентов поступило в новогодние праздники?

Ильдар Хайруллин: 1723 пациента. Выполнено 248 операций, в том числе 29 в гибридной операционной.

С радостью в больницу не приходят

Когда беседую с руководителями медицинских учреждений, тем более уникальных, встаю на позицию моей любимой героини - тети Маши из подъезда. Ни титулов, ни высоких покровителей, ни телефонных ходатаев у нее нет. Вот случилась беда. Попала она к вам во флагманский центр. И что?

Ильдар Хайруллин: Она может рассчитывать на высочайший уровень медицинской помощи в соответствии с самыми высокими московскими стандартами.

Что значит: в соответствии с московскими стандартами?

Ильдар Хайруллин: В соответствии со стандартами, основанными на лучших мировых медицинских практиках (а по некоторым позициям их превышающих), на единых стандартах, которые включают в себя весь комплекс - от оборудования, мебели, передовых технологий до повышения квалификации медиков и разработки единых алгоритмов действий. И в Первой Градской, и в Боткинской, и в Склифе, практически в любой больнице Москвы тетя Маша получит современную, эффективную помощь.

Вы не преувеличиваете?

Ильдар Хайруллин: Нисколько! На мой взгляд, Москва построила достойную систему государственного здравоохранения, в центре которой человек со своими бедами, со своей болью. Ведь с радостью в больницу не приходят. А теперь мы выходим на совершенно иной уровень - персонифицированной медицины. То есть лечение конкретного человека, а не его болезни.

Звучит. Сейчас медучреждения - и крупные и не очень - внешне преобразились. Однако огорчает, что в новых стенах не всегда торжествует персонифицированная медицина, персонифицированный подход к пациенту.

Ильдар Хайруллин: Не всегда. Между тем жители столицы - и не столицы тоже - становятся более требовательными. Они хотят видеть не только красивые фасады и современное оборудование, но прежде всего высокий профессионализм вкупе с доброжелательным, уважительным отношением к себе. А доверие пациента построить непросто.

Триаж для тети Маши

Вернемся к тете Маше. Вот оказалась она в приемном отделении флагманского центра Первой Градской...

Ильдар Хайруллин: И перед ней сами откроются автоматизированные двери. Ее встретит молодая симпатичная девушка, администратор, поздоровается, спросит, что тетю Машу беспокоит, и проводит ее на пост распределения больных (по-французски "триаж"), где тете Маше измеряют давление, зафиксируют основные показатели здоровья. И тут же зарегистрируют, внеся ее данные в уникальную информационную систему, которой нет нигде в мире. В том числе в "цифровую медицинскую карту", которая позволяет человеку знать все о своем здоровье.

А дальше что?

Ильдар Хайруллин: А дальше тете Маше присвоят статус в зависимости от тяжести ее состояния. Пациенты средней тяжести (раньше такой пациент назывался каталочным) поедут по "желтому" потоку. Легкие, их называли ходячими, пойдут по "зеленому". Третий, "красный" поток пациентов с жизнеугрожающими состояниями сразу попадает в реанимацию.

И куда экстренного пациента перевозят?

Ильдар Хайруллин: Никуда не перевозят. Все необходимое (два больших реанимационных отделения, экстренный и плановый операционные блоки, диагностическое, сердечно-сосудистое, нейрохирургическое, два травматологических коечных отделения) находится тут же, в здании флагманского центра. И в этом его преимущество.

Концентрация хирургических, реанимационных мощностей в одном комплексе, в одном технологическом ядре, позволяет оказывать помощь большему количеству и экстренных, и плановых пациентов в стационарных отделениях с учетом максимальной территориальной близости. И все это не зависит от статуса пациента.

От статуса не зависит. А от патологии? С чем везут к вам пациентов?

Ильдар Хайруллин: С самой разнообразной патологией. С травмами, аппендицитом, холециститом, грыжей живота, непроходимостью кишечника, маточным кровотечением... Наш флагман - из самых многопрофильных среди шести аналогичных центров Москвы. У нас принимают пациентов челюстно-лицевые хирурги, оториноларингологи, офтальмологи. Каждый пациент получает полный комплекс помощи: от диагностики до оперативного вмешательства в кратчайшие сроки. И по возможности в кратчайшие сроки выписывается.

Пациенты не лежат в стационаре неделями, как раньше?

Ильдар Хайруллин: Не лежат, если в этом нет необходимости. В медицине я с 1982 года. Помню, как, например, пациенты, которым выполнялись операции на венах ног, лежали в стационаре по 14 дней. Сейчас после флебологических операций уходят домой в тот же день. Та же ситуация с операциями по поводу катаракты.

Уменьшение сроков очень важно. Снижается риск внутрибольничных инфекций. Повышается оборот медицинской койки. И значит, доступность помощи.

По наказу князя Голицына

Доступность помощи, статус пациента. В нашем с вами давнем интервью вы говорили, что Первая Градская всегда работала на потоке экстренных пациентов без различия рангов и званий по принципу основателя больницы князя Голицына: "Все бедные, неимущие обоего пола люди, принимаемые лечены будут безденежно, кроме достаток имущих". Так и сейчас?

Ильдар Хайруллин: Конечно! У нас бюджетное государственное учреждение. Работаем по ОМС. Платные услуги у нас оказываются. Но не в большом объеме.

Сколько пациентов в палате флагманского центра?

Ильдар Хайруллин: Максимум четыре. С шикарным видом на Москву-реку, на парк Горького.

Вид видом, а койка с чужим человеком рядом... Не жалуются?

Ильдар Хайруллин: Бывает, что жалуются. Не без этого. Тщательно разбираемся. Ввели систему опроса пациентов: каждого, кто выписался из больницы, опрашивает по телефону голосовой робот с просьбой оценить уровень помощи. Тем, кто остался недоволен, звонит уже наш сотрудник, детально выясняя, что конкретно не понравилось. Такие взаимоотношения диктует само время. Иначе теперь нельзя. Да и во все времена медицинская помощь в первую очередь должна быть качественной и безопасной для пациента. И сейчас мы внедряем такую систему, которая позволит в полной мере это реализовать.

Как думаете, попав в Первую Градскую сегодня, тетя Маша останется довольна?

Ильдар Хайруллин: Надеюсь, да. Например, американец Дэвид остался же довольным.

Американец?..

Ильдар Хайруллин: Да, американец Дэвид Карригер, который переехал в Москву, недавно с разрывом аневризмы брюшной аорты попал к нам. И был спасен бригадой наших специалистов под руководством сердечно-сосудистого хирурга Константина Борисовича Фролова. Выписываясь из больницы, Дэвид рассказал, как был удивлен уровнем сервиса и технологий, которого он никак не ожидал в государственной московской больнице. А еще теплом и заботой, которыми его окружили выхаживающие медсестры.

Технологии с душой

Без эмоций медицины не бывает. А новые продвинутые медицинские технологии? Технологии с душой - это миф?

Ильдар Хайруллин: Ни в коем случае. Технологии с душой! Мы же работаем с человеком страдающим, испытывающим боль. Не только физическую, но и душевную. Снова процитирую нашего основателя князя Голицына. Он писал, что завещает все свои средства на строительство "человеколюбивой, отечеству полезной больницы". Умение работать не только с телом, но и с душой пациента входит в понятие человеколюбивой больницы.

Тетя Маша из подъезда может рассчитывать на высочайший уровень медицинской помощи в соответствии с самыми высокими московскими стандартами.

Сейчас ломаются копья вокруг правил, условий поступления в учебные заведения. На мой взгляд, если человек поступает в медвуз, его нужно оценивать по двум критериям: умеет ли он чувствовать чужую боль, как свою собственную, и готов ли он непрерывно развиваться всю жизнь.

С вашим приходом в Первую Градскую некоторым сотрудникам пришлось сесть за парты.

Ильдар Хайруллин: Пришлось. Без развития, без самосовершенствования, без постоянного повышения квалификации не может быть современного медика. В прошлом году я попросил наших врачей написать планы своего индивидуального развития: чему бы они хотели обучиться в течение следующего года, планируют ли заниматься научной работой, защищать кандидатские, докторские диссертации.

Написали?

Ильдар Хайруллин: 650 планов уже успел прочесть.

Первая Градская всегда славилась своими медицинскими династиями.

Ильдар Хайруллин: У нас их немало. Одна династия Дербеневых - Гусевых - Болотовых чего стоит! Сейчас трудятся несколько поколений этой замечательной семьи. Основатель династии - врач-оториноларинголог Тамара Николаевна Дербенева. Она работала сперва врачом, а с 1961 года - заведующей женским ЛОР-отделением. Первой Градской она отдала 40 лет. По ее стопам пошла ее младшая дочь Мария Львовна, тоже выбравшая профессию ЛОР-врача. Медицинскую династию продолжил сын Марии Львовны Дербеневой - Андрей Дмитриевич Болотов, выбравший урологию. С медициной, с Первой Градской связали свою жизнь и другие внуки Тамары Николаевны Дербеневой, дети ее старшей дочери - заведующий 2-м хирургическим отделением Лев Леонидович Гусев и врач-отоневролог Александра Леонидовна Гусева.

А в не столь отдаленные времена подобная семейственность, мягко говоря, не поощрялась. Теперь иное отношение?

Ильдар Хайруллин: Смотря о какой семейственности речь. Например, все представители династии, о которой рассказал, занимаются разными профилями оказания медицинской помощи, работают в разных подразделениях больницы.

В одном нельзя?

Ильдар Хайруллин: Есть этические нормы: и если прямая подчиненность, то... нельзя. Возможен конфликт интересов. К примеру, если я заведующий отделением, а у меня сын работает врачом, то я, конечно, буду максимально передавать свой опыт своему сыну. Так мы устроены. Но так не должно быть! Не должно быть преимуществ с точки зрения родственных позиций.

Ключевой вопрос

Первая Градская построена более века назад. С появлением нового флагманского центра у нескольких отделений появилась возможность переехать в более комфортные для пациентов и сотрудников условия. Есть капитальный план развития, технологических новаций в других корпусах. Как вам работается в старых, вековых стенах?

Ильдар Хайруллин: Интересно работается. И у наших старых стен, без сомнения, большое будущее. Москва серьезно вкладывается в развитие больницы.

А не проще снести старые стены и возвести на их месте новую Первую Градскую?

Ильдар Хайруллин: Возможно, проще. Но мы ведь не манкурты, родства не помнящие. Императрица Екатерина II, когда подписывала указ о строительстве Первой Градской больницы, завещала "построить больницу на вечные времена".

Если бы у вас была возможность выбора: стать главным врачом старейшей больницы или новенькой, с иголочки построенной. Что бы выбрали?

Ильдар Хайруллин: Старую. Чтобы сделать из нее новую. Это более интересная задача.