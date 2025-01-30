Медики спасли от опасного инсульта китайца

Уральские врачи спасли 51-летнего мужчину из Китая после тяжёлого инсульта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Мужчина, работавший на лесозаготовке в Краснотурьинске, в конце рабочего дня почувствовал себя плохо. Приехавшие медики заподозрили геморрагический инсульт, требующий срочной помощи.

Врачи связались с коллегами из екатеринбургской больницы №40, чтобы подтвердить диагноз и выбрать лечение. Пациенту сделали компьютерную томографию и сосудистую КТ-ангиографию. Решили, что нужна операция. Мужчину быстро перевезли в Городскую больницу №1 Нижнего Тагила, где нейрохирурги убрали проблему в голове и полностью восстановили кровоток.

После лечения пациент почти полностью восстановил речь и движение. Сейчас он чувствует себя хорошо, свободно ходит, выписан из больницы и направлен на домашнюю реабилитацию.

ИА «Уральский меридиан» писало, что около 7,3 тысячи уральцев освоили навыки первой помощи.