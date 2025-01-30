Подмосковные врачи спасли девушку после перелома позвоночника в батутном центре
Врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли 17-летнюю девушку, которая сломала позвоночник при попытке сделать двойное сальто в батутном центре. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.
«Бригада скорой доставила 17-летнюю Вику в Детский центр. Девушка решила провести время в батутном центре и во время попытки выполнить двойное сальто неудачно приземлилась на шею. Ей сделали КТ, результаты показали перелом-вывих позвоночника в шейном отделе, травматическую грыжу межпозвоночного диска, а также повреждения связок и мышц, удерживающих позвоночник», – говорится в сообщении.
В медучреждении отметили, что подобные травмы очень опасны – высок риск паралича конечностей и даже летального исхода.
«Вике выполнили операцию по открытому вправлению вывиха и фиксации позвоночника. Нейрохирурги разрезали мягкие ткани, отделили мышцы от позвоночника, а после с помощью вытягивания вернули позвоночник в его правильное положение, зафиксировав его при помощи титановых балок и крючков. Операция длилась два часа и прошла успешно. Контрольная КТ показала положительную динамику», – пояснили в клиническом центре.
Как уточняется, девушка уже выписана домой и вернулась к прежней жизни без каких-либо ограничений.