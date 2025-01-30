Врачи спасли девушку после перелома позвоночника в батутном центре

Врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли 17-летнюю девушку, которая сломала позвоночник при попытке сделать двойное сальто в батутном центре. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

« Б р и г а д а с к о р о й д о с т а в и л а 1 7 - л е т н ю ю В и к у в Д е т с к и й ц е н т р . Д е в у ш к а р е ш и л а п р о в е с т и в р е м я в б а т у т н о м ц е н т р е и в о в р е м я п о п ы т к и в ы п о л н и т ь д в о й н о е с а л ь т о н е у д а ч н о п р и з е м л и л а с ь н а ш е ю . Е й с д е л а л и К Т , р е з у л ь т а т ы п о к а з а л и п е р е л о м - в ы в и х п о з в о н о ч н и к а в ш е й н о м о т д е л е , т р а в м а т и ч е с к у ю г р ы ж у м е ж п о з в о н о ч н о г о д и с к а , а т а к ж е п о в р е ж д е н и я с в я з о к и м ы ш ц , у д е р ж и в а ю щ и х п о з в о н о ч н и к » , – г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В медучреждении отметили, что подобные травмы очень опасны – высок риск паралича конечностей и даже летального исхода.

« В и к е в ы п о л н и л и о п е р а ц и ю п о о т к р ы т о м у в п р а в л е н и ю в ы в и х а и ф и к с а ц и и п о з в о н о ч н и к а . Н е й р о х и р у р г и р а з р е з а л и м я г к и е т к а н и , о т д е л и л и м ы ш ц ы о т п о з в о н о ч н и к а , а п о с л е с п о м о щ ь ю в ы т я г и в а н и я в е р н у л и п о з в о н о ч н и к в е г о п р а в и л ь н о е п о л о ж е н и е , з а ф и к с и р о в а в е г о п р и п о м о щ и т и т а н о в ы х б а л о к и к р ю ч к о в . О п е р а ц и я д л и л а с ь д в а ч а с а и п р о ш л а у с п е ш н о . К о н т р о л ь н а я К Т п о к а з а л а п о л о ж и т е л ь н у ю д и н а м и к у » , – п о я с н и л и в к л и н и ч е с к о м ц е н т р е .

Как уточняется, девушка уже выписана домой и вернулась к прежней жизни без каких-либо ограничений.