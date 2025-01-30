Медики извлекли куриную кость из дыхательных путей ребенка

Нижегородские врачи пришли на помощь полуторогодовалому ребенку, который больше месяца жил с куриной косточкой в дыхательных путях. Об этом сообщил редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением областной детской больницы Александр Дворянинов, у ребенка возникали приступы кашля во время еды. Симптомы сохранялись больше месяца. Ребенок пропил несколько курсов антибиотиков, ему делали ингаляции.

При этом кость на рентгене увидеть было невозможно, но наличие инородного тела в дыхательных путях заподозрил педиатр, когда понял, что консервативные методы лечения не помогают. Это подтвердилось в стационаре, и Александр Дворянинов извлек кость.

Ранее сообщалось, что около 550 нижегородцев попали в больницу из-за падения на льду.

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