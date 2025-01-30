Врачи спасли мужчину, у которого пять лет застревала еда в пищеводе

У россиянина 5 лет застревала и копилась еда в пищеводе. К чему это привело
В районной больнице села Долгодеревенское в Челябинской области врачам пришлось спасать мужчину от голодной смерти. Пациент обратился к медикам из-за того, что уже практически не мог глотать пищу и воду — в пищеводе у него был комок пищи. Удивительно, но пациент терпел это целых 5 лет. Пришлось срочно делать операцию.
Что за комок в пищеводе
Врачи обследовали пациента и выяснили, что пищеводе у него долгое время застревала еда. В итоге образовался «завал» в 5 сантиметров. К медикам мужчина решил обратиться, только когда уже совсем исхудал.
«Еда стала полностью застревать в пищеводе пациента, вскоре ему стало больно даже пить, организм был сильно истощён», — рассказали в больнице.
Как спасали пациента
Врачи решили делать операцию. В пищевод пациенту провели эндоскопическую петлю. Этим инструментом комок «ракрошили» на множество мелких кусочков.
«Затем с помощью эндоскопической корзины были удалены остатки инородного тела», — поделились медики.
После удаления инородного тела мужчина чувствует себя хорошо. Теперь он снова может нормально питаться.
Почему еда перестала проглатываться
В больнице объяснили: комки образуются из-за того, что у некоторых людей частички пищи застревают в узких местах пищевода. Это может происходить из-за физиологических особенностей организма или из-за болезни.
Но комок в пищеводе вынуждает человека совсем мало есть, что быстро истощает организм. Совет один: не ждать, пока станет невмоготу. Затруднилось глотание, появилась боль — сразу к врачу.
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