Врачи спасли мужчину, у которого пять лет застревала еда в пищеводе

В районной больнице села Долгодеревенское в Челябинской области врачам пришлось спасать мужчину от голодной смерти. Пациент обратился к медикам из-за того, что уже практически не мог глотать пищу и воду — в пищеводе у него был комок пищи. Удивительно, но пациент терпел это целых 5 лет. Пришлось срочно делать операцию.

Что за комок в пищеводе

Врачи обследовали пациента и выяснили, что пищеводе у него долгое время застревала еда. В итоге образовался «завал» в 5 сантиметров. К медикам мужчина решил обратиться, только когда уже совсем исхудал.

« Е д а с т а л а п о л н о с т ь ю з а с т р е в а т ь в п и щ е в о д е п а ц и е н т а , в с к о р е е м у с т а л о б о л ь н о д а ж е п и т ь , о р г а н и з м б ы л с и л ь н о и с т о щ ё н » , — р а с с к а з а л и в б о л ь н и ц е .

Как спасали пациента

Врачи решили делать операцию. В пищевод пациенту провели эндоскопическую петлю. Этим инструментом комок «ракрошили» на множество мелких кусочков.

« З а т е м с п о м о щ ь ю э н д о с к о п и ч е с к о й к о р з и н ы б ы л и у д а л е н ы о с т а т к и и н о р о д н о г о т е л а » , — п о д е л и л и с ь м е д и к и .

После удаления инородного тела мужчина чувствует себя хорошо. Теперь он снова может нормально питаться.

Почему еда перестала проглатываться

В больнице объяснили: комки образуются из-за того, что у некоторых людей частички пищи застревают в узких местах пищевода. Это может происходить из-за физиологических особенностей организма или из-за болезни.

Но комок в пищеводе вынуждает человека совсем мало есть, что быстро истощает организм. Совет один: не ждать, пока станет невмоготу. Затруднилось глотание, появилась боль — сразу к врачу.

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