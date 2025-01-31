В Петербурге начали генно-заместительную терапию для «детей-бабочек»

В недавно созданном в Петербурге Центре генных дерматозов первые три юных пациента с диагнозом буллезного эпидермолиза ("дети-бабочки") получили генно-заместительную терапию от этого заболевания, считающего фатальным и значительно ухудшающего жизнь больных. Так был дан старт генно-заместительной терапии не только в Петербурге, но и во всем СЗФО. Крайне дорогостоящий препарат кроме Петербурга отправлен в Архангельскую и Калининградскую области. Об этом сообщили в пресс-службе БФ "Дети-бабочки".

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Буллезный эпидермолиз - редкое генетическое заболевание, при котором радикально снижается прочность кожи, в тяжелых случаях - и слизистых. До недавнего времени для такой группы пациентов медицина могла предложить лишь терапию, направленную на заживление ран и профилактику развития инфицирования.

Закупленный БФ "Круг добра" препарат в виде геля привносит в организм больного функциональную копию неработающего гена. Это приводит к тому, что клетки кожи, неспособные вырабатывать коллаген из-за генетической поломки, обретают способность функционировать как здоровые. Для пациента это означает заживление ран (даже при самых тяжелых формах недуга). Ожидается, что применение лекарства повысит качество и продолжительность жизни ребят, а также облегчит уход за ними со стороны родных.

" Н а ш и п о д о п е ч н ы е о д н и м и и з п е р в ы х в м и р е с т а л и п о л у ч а т ь и н н о в а ц и о н н у ю , д о р о г о с т о я щ у ю г е н н о - з а м е с т и т е л ь н у ю т е р а п и ю . Н а д е е м с я , ч т о в б л и ж а й ш е м б у д у щ е м к а ч е с т в о ж и з н и р е б я т с д и а г н о з о м б у д е т п р а к т и ч е с к и с о п о с т а в и м о с к а ч е с т в о м ж и з н и з д о р о в ы х д е т е й " , - о т м е т и л а А л е н а К у р а т о в а , р у к о в о д и т е л ь ф о н д а " Д е т и - б а б о ч к и " .

Как сообщили в фонде, в этом году генную терапию получат 150 "детей-бабочек" из 65 регионов страны.