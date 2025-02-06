Можно ли избавить от веснушек навсегда

Веснушки — это маленькие коричневые пятнышки, которые появляются на коже под воздействием солнечного света. Чаще всего они возникают у людей с белым или светлым типом кожи и генетической предрасположенностью. "Рамблер" вместе с дерматологом Александрой Пашковой разобрался, какие методы существуют для уменьшения веснушек, насколько они эффективны и сколько стоят.

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Что такое веснушки

Веснушки представляют собой небольшие пятна, которые появляются на коже из-за локального увеличения концентрации пигмента меланина. Этот процесс усиливается под воздействием ультрафиолетовых лучей, что объясняет, почему веснушки становятся более заметными летом. Чаще всего они располагаются на лице, плечах, декольте и руках. Их появление в основном связано с наследственностью, а также с активным пребыванием на солнце. Александра Пашкова Врач-дерматолог сети клиник "Семейная"

Можно ли избавиться от веснушек

Полностью избавиться от веснушек навсегда достаточно сложно. Это связано с тем, что их появление генетически запрограммировано, и полностью устранить этот процесс невозможно. Однако современные косметологические методы могут существенно уменьшить видимость веснушек. Особенно хорошо результаты видны при комплексном подходе, включающем как профессиональные процедуры, так и домашний уход.

Способы коррекции веснушек

Лазерная терапия

Лазерное удаление веснушек — один из самых эффективных методов. Современные лазеры, такие как неодимовый или пикосекундный, могут разрушать пигментные клетки, не повреждая при этом окружающие ткани. Лазер стимулирует регенерацию кожи, улучшает её текстуру и делает веснушки менее заметными. После нескольких сеансов веснушки могут исчезнуть или значительно побледнеть, особенно если их причина в чрезмерном накоплении пигмента в коже.

Химический пилинг

Пилинги с кислотами (гликолевой, молочной, трихлоруксусной) помогают отшелушить верхний слой кожи, в котором находятся пигментные пятна. Химический пилинг стимулирует обновление клеток, улучшает текстуру кожи и способствует уменьшению интенсивности веснушек.

Мезотерапия

Мезотерапия включает введение в кожу активных веществ (витаминов, антиоксидантов, пигментных блокаторов), которые способствуют осветлению пигментных пятен и улучшению общего состояния кожи. Этот метод помогает не только уменьшить веснушки, но и улучшить её тонус и структуру. Хорошо работает на начальных стадиях образования веснушек и для поддержания эффекта после более интенсивных процедур. Александра Пашкова Врач-дерматолог сети клиник "Семейная"

Криотерапия

Криотерапия (или лечение холодом) — это метод воздействия на пигментированные участки кожи с помощью жидкого азота. Этот способ приводит к разрушению клеток, содержащих избыточное количество меланина. После процедуры веснушки становятся менее заметными, кожа выравнивается.

Неочевидные последствия неправильного прикуса

Осветляющие кремы и сыворотки

Косметические средства с осветляющим эффектом, такие как кремы с витамином C, гидрохиноном или ниацинамидом, могут постепенно осветлить веснушки. Эти средства обычно наносят на проблемные участки кожи в течение нескольких месяцев, чтобы получить заметный эффект. Средства с осветляющими компонентами могут улучшить тон кожи и уменьшить выраженность веснушек, но полностью их не удаляют. Александра Пашкова Врач-дерматолог сети клиник "Семейная"

Фотоомоложение

Фотоомоложение использует интенсивный импульсный свет для воздействия на кожу. Этот метод помогает уменьшить пигментные пятна и стимулирует выработку коллагена. Он также ускоряет обновление клеток, что помогает уменьшить видимость веснушек.

Сколько стоит лечение веснушек

Цены на процедуры по коррекции веснушек зависят от типа лечения, используемой технологии и клиники. Наиболее доступные методы — это осветляющие кремы и пилинги. Более эффективные и глубокие процедуры, такие как лазерная терапия или мезотерапия, могут стоить от 5000 до 25 000 рублей за сеанс. В некоторых случаях, например, при криотерапии или фотоомоложении, вам потребуется несколько процедур для достижения заметного результата.

Что важно учитывать

После проведения процедур важно избегать солнечных лучей или пользоваться средствами с SPF-защитой, чтобы предотвратить повторное появление веснушек. Солнце стимулирует выработку меланина, и без должной защиты результаты коррекции могут быть краткосрочными.