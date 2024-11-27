Что такое вдовий горб и можно ли от него избавиться

Вдовий горб, или холка — это нарост жировой ткани в районе седьмого шейного позвонка. Почему возникает выпуклость и можно ли от неё избавиться, «Клопс» узнал у специалиста по адаптивной и лечебной физкультуре и реабилитации Ольги Дерендеевой.

Холка на шее может появиться независимо от возраста человека. Нередко вдовий горб встречается и среди молодёжи, отметила Дерендеева.

Причины шейного нароста

Неровная осанка;

Лишний вес;

Возрастные изменения в организме (набор определённых заболеваний);

Неправильное положение головы — «компьютерная шея».

«При ровной осанке голова весит примерно пять килограммов и давит на суставы шейного отдела. Если она выдвигается вперёд на полтора-два сантиметра, то осевая нагрузка увеличивается до двадцати килограммов, как будто человек держит на своей шее штангу», — пояснила специалист.

Чтобы компенсировать давление на седьмой позвонок, организм начинает защищать эту область. В результате нарастает дополнительная соединительная ткань.

Наличие вдовьего горба вредно для здоровья. По словам реабилитолога, из-за него ухудшается кровоснабжение органов и тканей, могут возникать боли в спине. Кроме того, холка создаёт и эстетический дискомфорт.

Как избавиться от шейного нароста

Убрать холку можно с помощью упражнений для шеи, выравнивания осанки, раскрытия грудной клетки и укрепления мышц спины. «Регулярно тренируйтесь и следите за своей осанкой — это лучшая профилактика вдовьего горба», — обратила внимание Ольга Дерендеева.