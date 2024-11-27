Жительнице Ростовской области пересадили сердце и легкие

Жительнице Ростовской области Ольге Еригиной провели уникальную операцию по пересадке сердца и легких. В разговоре с NEWS.ru женщина рассказала, что о болезни узнала случайно. По ее словам, сначала появились боли в сердце, а при обращении в больницу она узнала, что у нее стенокардия.

О болезни я узнала случайно, так у многих бывает. Поначалу болело сердце. Думала, попью таблеточки, и все пройдет. Но потом боли дошли до того, что уже не могла спать, еще и рука болела. Обратилась в больницу у себя в Ростовской области. Там и узнала, что у меня стенокардия, — поделилась Еригина.

Женщина отметила, что ее несколько раз госпитализировали. Врачи использовали тройную медикаментозную терапию, но состояние пациентки ухудшалось. Еригина рассказала, что сначала наступало облегчение, но потом дышать становилось все тяжелее. Женщина не могла ходить. Когда ей поставили диагноз «легочная гипертензия», пациентка обратилась в Центр Шумакова, где ей предложили провести трансплантацию.

Какие-то жуткие мысли были, страх. Я человек обычный, не из медицины, поэтому в тот момент трансплантация казалась чем-то за пределами понимания, казалось, что это что-то невозможное. Уже лежа в стационаре, я задалась целью — выздороветь ради дочки и отвести ее в первый класс, — отметила Еригина.

Подмосковные медики ранее удалили с плеча 56-летней пациентки опухоль размером с мяч для пилатеса. По словам заведующего хирургическим отделением Зарайской больницы Павла Комарова, образование росло в течение двух лет и не вызывало болезненных ощущений. Операция прошла без осложнений, а гистологическое исследование подтвердило доброкачественный характер опухоли.