Назван способ понять, что у человека приступ лунатизма

При приступе лунатизма, который по-научному называют сомнамбулизмом, человека выдает пустой взгляд и автоматические движения, рассказала NEWS.ru доцент кафедры фундаментальных дисциплин Государственного университета просвещения, физиолог Татьяна Крымцева. Специалист подчеркнула, что в таком состоянии отсутствуют эмоции.

У него отсутствуют эмоции, что отражает пустой взгляд, устремленный вдаль, а медленные движения носят автоматический характер. Он может бессознательно сесть на кровать и вновь лечь, встать и передвигаться по помещению, иногда по улице. При пробуждении человек ничего не помнит, поскольку находился в фазе глубокого медленного сна, — пояснила врач.

По словам физиолога, сомнамбулизм — это расстройство сна, при котором нарушается регуляция отдельных участков коры больших полушарий мозга. Она уточнила, что человек находится в состоянии частичного пробуждения. Как пояснила врач, чаще всего лунатизм проявляется у детей в возрасте от четырех до восьми лет.

Крымцева предупредила, что человека в состоянии лунатизма нельзя резко хватать за руку или громко окликать. Физиолог уточнила, что нужно действовать предельно аккуратно. По ее словам, резкое пробуждение в неожиданном месте может вызвать развитие невроза.

Снохождение обычно случается в одно и то же время — в глубокой фазе медленного сна. За 10–15 минут до предполагаемого начала приступа человека нужно разбудить, и снохождение не проявится. Корректируют расстройства сна врачи — невролог или сомнолог, — заключила Крымцева.

Ранее девушке-лунатику из Ярославля вернули почти 200 тысяч рублей, которые она потратила в одном из онлайн-магазинов во сне. По ее словам, также руководство магазина предложило ей стать лицом их бренда.