Диетолог рассказал об особенностях составления лечебного рациона

Диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Юлия Чехонина рассказала об особенностях составления лечебного рациона.

© unsplash

В беседе с sovainfo.ru она заявила, что важно учитывать такие параметры, как особенности метаболизма, уровень холестерина и сахара. Также нужно знать, что происходит со стороны белкового обмена.

«Всё лечение должно носить строго индивидуальный характер. Перед тем как взяться за коррекцию веса, необходимо обратиться к врачу, оценить как минимум базовые показатели здоровья. Например, с помощью стандартного биохимического анализа крови», — отметила Чехонина.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина заявила, что для минимизации колебаний веса осенью и зимой желательно увеличить потребление овощей и белка.