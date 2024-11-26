Врач рассказал, как определить нарушения свертываемости крови

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, как определить нарушения свёртываемости крови.

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В беседе с газетой «Известия» она заявила, что такое состояние может развиться из-за наследственных факторов, к примеру при гемофилии. О таких заболеваниях пациент обычно узнаёт в раннем возрасте и получает соответствующее лечение.

Во взрослом возрасте нарушения свёртываемости крови могут возникать по разным причинам, например из-за аутоиммунных нарушений, болезней печени, дефицита витамина К.

«Заподозрить у себя нарушение свёртываемости можно по ряду признаков. В первую очередь это появление гематом на коже и слизистых оболочках при незначительном физическом воздействии — скажем, при рукопожатии», — отметила Демьяновская.

По её словам, насторожить должны и длительные кровотечения даже после мелких порезов и во время стоматологических процедур, носовые кровотечения.

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