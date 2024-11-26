Кардиолог назвал главные факторы риска преждевременной смерти

Гипертония и ожирение являются факторами риска, которые могут привести к преждевременной смерти, рассказал в беседе с KP.RU главный кардиолог Минздрава России академик РАН Евгений Шляхто. По его словам, также к этим факторам можно отнести загрязнение воздуха.

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Кардиолог объяснил, что гипертония часто протекает в скрытой форме и проявляется уже в виде осложнений. Хроническое повышенное артериальное давление влияет на сердце, почки, мозг и другие органы. Чтобы вовремя предотвратить это, следует посещать регулярные профилактические медицинские осмотры, добавил Шляхто.

Ранее психолог Марина Докучаева посоветовала благодарить себя, думать о хорошем и создать для себя островок благополучия, чтобы сохранить психическое здоровье. По ее словам, если же не заботиться о ментальном здоровье, может появиться тревожность. Психолог отметила, что для сохранения и поддержания психического здоровья нужно ограничить себя от большого количества информации, так как она нагружает психические функции, из-за чего может случиться сбой.

До этого специалисты Роспотребнадзора Красноярска сообщили, что нужно правильно питаться, чтобы поддерживать женское здоровье. По их словам, важно также помнить о витаминах. Эксперты объяснили, что для женщин в постменопаузе особо важны витамин D и кальций, поскольку они поддерживают здоровье суставов и костей.