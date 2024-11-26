Уролог назвал причины появления цистита

Цистит — это воспаление стенок мочевого пузыря. Что вызывает болезнь и как с ней бороться, «Клопс» узнал у калининградского врача-уролога Яны Шиц.

© globallookpress

От воспалительного заболевания чаще страдают женщины, сразу отметила доктор. Основной симптом цистита — мочеиспускание короткими порциями каждые 15-20 минут. При этом наблюдаются резкие боли и небольшое поднятие температуры.

Причины цистита

Анатомическая особенность. У женщин уретра находится близко к влагалищу. Если в него попадает патогенная микрофлора — бактерии партнёра, — то происходит инфицирование всей мочеполовой системы.

«При аномальном расположении уретры цистит может появляться вновь и вновь», — добавила уролог.

Заражение инфекциями, передающимися половым путём. При самолечении женщины нередко только снимают симптомы воспаления, а причину инфекции не устраняют, отметила Шиц. При рецидивах цистита необходимо сдать мазок у гинеколога.

Переохлаждение. В момент ослабления иммунитета бактерии из мочи могут проникнуть вглубь слизистой мочевого пузыря, что приведёт к воспалению его стенок.

Неправильное лечение или его отсутствие. Когда противовоспалительные препараты подобраны неграмотно, а такое часто бывает при самолечении, риск осложнений и рецидивов возрастает.

«Очень важно соблюдать дозировку и режим употребления лекарств», — подчеркнула врач.

Рекомендации уролога

Чтобы цистит не появлялся, важно следить за иммунитетом. Чем он лучше, тем сложнее бактериям атаковать организм. В качестве профилактики Яна Шиц советует пациенткам опорожнять мочевой пузырь после каждого полового акта или использовать презервативы. Но если заражение всё-таки произошло, не тяните с визитом к доктору.

«Не нужно терпеть боль и лишать себя радостей жизни. Необходимо сразу обратиться к врачу, ведь самостоятельно вылечить воспаление мочевого пузыря крайне сложно», — обратила внимание специалист.

Доктор рассказал, какая вредная привычка может вызвать рак мочевого пузыря.