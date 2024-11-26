Врачи прооперировали мужчину с трехлитровой кистой

В Раменскую больницу привезли 44-летнего мужчину в тяжелом состоянии с жалобами на сильную боль в верхней части живота. Проведя диагностику, врачи выявили у пациента острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Состояние осложнялось частичным омертвением тканей органа и 3-литровой кистой. Панкреатит у мужчины выявляли ранее, но он игнорировал рекомендации врачей, что и привело к опасным осложнениям, рассказала пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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«Операцию провели под комбинированным ультразвуковым и эндоскопическим контролем. Через небольшие проколы в брюшной стенке установили специальную дренирующую трубку для отвода жидкого содержимого из кисты. Это сняло болевую реакцию, а в дальнейшем предупредит рецидивы. Через некоторое время киста опустошится и полностью исчезнет. Преимущества операции состоят в малой травматичности для пациента и сокращении сроков его восстановления», — рассказал профессор, врач-хирург Алексей Лотов.

Вмешательство прошло успешно и без осложнений. Все жизненно важные процессы поджелудочной железы пациента были восстановлены. В течение года в зависимости от состояния мужчины дренаж удалят.

Сейчас пациента готовят к выписке. Но в дальнейшем, дабы избежать рецидива заболевания, мужчине нужно будет придерживаться диеты, а именно ограничить употребление жирной, острой, копченой и соленой пищи.