Магний – один из ключевых минералов для здоровья человека. Он участвует в более чем 300 биохимических процессах, включая регуляцию работы мышц, поддержание сердечного ритма и энергетический обмен. Однако дефицит магния встречается чаще, чем можно предположить, и его последствия могут быть серьезными.

На ранних стадиях дефицит магния может проявляться общей слабостью, утомляемостью, снижением концентрации и частыми головными болями. Прогрессируя, он вызывает мышечные судороги, нарушение сна и повышенную раздражительность.

На что важно обратить внимание перед приемом витамина D

Магний играет важную роль в работе сердечно-сосудистой системы. Его недостаток может привести к повышенному риску аритмии, гипертонии и даже инфаркта. Нарушения в работе нервной системы проявляются тревожностью, депрессией и снижением устойчивости к стрессу.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.