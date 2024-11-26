Ортопед рассказал, почему люди уменьшаются в росте

С возрастом рост человека уменьшается в среднем на пять-шесть сантиметров. С чем связана такая усадка, «Клопс» узнал у калининградского врача-ортопеда, травматолога Амира Муракаева.

Необратимый процесс связан с износом костей, объяснил доктор. Желеобразная жидкость в позвоночных дисках истощается, они становятся тоньше, а позвонки сближаются друг с другом.

«Конечно, это всегда индивидуально. Но в среднем рост понемногу начинается уменьшаться после 35 лет», — отметил ортопед.

Сколько сантиметров в итоге потеряет пациент, зависит от условий жизни. Например, от тяжести труда, заболеваний и травм.

Что влияет на усадку позвоночника

Высокая спортивная активность. Физические нагрузки уменьшают рост быстрее. Это связано с сильным воздействием на хрящевой покров и диски, которое приводит к изменению их толщины.

Возраст. После 40 лет процесс обновления костной ткани замедляется. Она активнее разрушается. Высота позвонков — губчатых костей — с годами становится меньше.

Остеопороз. Заболевание ускоряет процесс уменьшения роста. Сюда же относятся любые деформации позвоночника по типу сколиоза.

«Опорно-двигательный аппарат человека — это механическая часть, у которой есть свой ресурс. И он ещё во многом зависит от режима эксплуатации», — заключил ортопед Муракаев.

Врач предупредил, чем опасен остеопороз: повышенный риск переломов угрожает каждой третьей женщине.