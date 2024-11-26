Эксперты назвали малоизвестный симптом низкого артериального давления

Один симптом гипотонии, или низкого артериального давления, многие люди могут просто списать на стресс или возрастные изменения. Однако игнорировать его нельзя, говорят специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

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Речь идёт о спутанности сознания. Как только вы почувствовали дезориентацию во времени и пространстве, замедленную реакцию, растерянность — измерьте давление. Если показатель ниже 90/60 мм рт. ст., обратитесь за медицинской помощью.

Также на низкое давление могут указывать головокружение, затуманенное зрение, общее недомогание, слабость, обморок. При появлении этих признаков следует обратиться к врачу.