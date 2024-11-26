Врач рассказала, как отличить акне от кожного заболевания

Акнеформные дерматозы — это группа кожных заболеваний, характеризующихся высыпаниями, схожими с угревой болезнью или акне, но обусловленными другими причинами и механизмами развития, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.

Основной фактор, способствующий их образованию, связан с избыточной выработкой секрета себумасальными железами (эти железы наружной секреции вырабатывают кожное сало — себум). Этот секрет создает благоприятную среду для бактерий, которые в норме присутствуют на коже. Однако при увеличенной секреции бактерии начинают активно размножаться, вызывая воспаление. Причиной могут быть не только бактерии, но и другие микроорганизмы, такие как паразиты, дрожжевые грибы или вирусы, которые влияют на кожу

«Кроме того, высыпания могут быть вызваны токсичными или химическими веществами, поражающими кожу и вызывающими воспаление, которое внешне напоминает акне. Некоторые жирные основы солнцезащитной и другой некачественной косметики могут стать причиной закупорки кожи и развития акнеподобного дерматоза. Также акнеформные состояния могут быть вызваны аутоиммунными процессами, приводящими к воспалительным заболеваниям кожи», – рассказала врач.

Инфекции могут присоединяться к таким воспалениям, что провоцирует появление еще большего количества прыщей. Лечение включает исключение факторов, провоцирующих появление акнеформного дерматоза, и использование средств, снижающих выработку кожного сала.