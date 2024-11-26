Когда боль в животе может указывать на инфаркт миокарда

Инфаркт миокарда не всегда вызывает боль в груди. Иногда он сопровождается болями в животе, тошнотой, рвотой и расстройством пищеварения. Такая форма называется абдоминальной и составляет до 2% от всех инфарктов миокарда. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, менеджер по развитию медицинских процессов компании АО «Сервье» Олег Рудоманов.

«Дело в том, что при абдоминальной форме боль вызвана поражением нижней стенки сердца, которая расположена близко к диафрагме — перегородке, отделяющей грудную полость от брюшной. По этой причине боль отдает в живот. При абдоминальной форме инфаркта болит верхняя часть живота. Боли сильные, внезапно начинающиеся, жгучие, могут сопровождаться тошнотой, рвотой, вздутием живота и жидким стулом», — рассказал врач.

Часто первое обращение за помощью в таких случаях происходит не к кардиологу, а к другим специалистам.