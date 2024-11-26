Флеболог рассказал, как предотвратить варикоз

Тяжесть и отеки, появление сосудистой сетки на ногах — все это признаки варикоза. Варикозное расширение вен не только не эстетично, но и представляет серьезную угрозу здоровью. Что такое варикоз и как его предотвратить, редакции сайта pravda-nn.ru рассказал врач-флеболог Егор Тимошин. По словам врача, основные причины варикозного расширения вен — малоподвижный образ жизни, лишний вес и отягощенная наследственность. Роль играют возраст и пол — чаще всего варикозу подвержены женщины после 30 лет. Кроме того, среди возможных причин специалист выделил тромбозы глубоких вен, варусную деформацию стоп, плоскостопие, увлечение силовыми видами спорта, а также ношение неудобной и тесной обуви.

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Егор Тимошин отметил, что механизм возникновения варикозного расширения вен связан с нарушением работы клапанов вен, что приводит к нарушению нормального тока крови, травмированию вен и развитию болезни.

«Сердце качает кровь в артерии, она разносится по всем органам и тканям нашего организма, а функция вен состоит в том, чтобы «возвращать» ее обратно к сердцу. Если по артериям кровь «разгоняет» сердце, то для «поднятия» ее по венам служат клапаны, которые обеспечивают ток крови в одном направлении – к сердцу, вопреки силе тяжести», — пояснил врач.

Первые признаки варикоза — непроходящая тяжесть в ногах, появление «сосудистой сеточки», отеки в области голеней и стоп. В дальнейшем, по словам специалиста, возможно изменение цвета проступающих сквозь кожу вен, их выпуклость и «скрученность».

«В запущенных случаях могут беспокоить судороги, на коже могут появиться высыпания, раны и труднозаживающие язвы», — добавил Егор Тимошин.

Для профилактики варикоза важно вести здоровый образ жизни. Врач рекомендует заниматься гимнастикой, следить за весом, правильно питаться, носить удобную одежду и обувь, чаще менять положение тела. Кроме того, предотвратить болезнь помогут компрессионные трикотажные изделия, массаж ног и контрастные обливания водой.

Егор Тимошин также советует избегать длительного воздействия солнечных лучей, ограничить время нахождения в сауне, а во время сна подкладывать под ноги валик.

Если появились признаки варикоза, необходимо обратиться к участковому терапевту, который направит на дальнейшее обследование.

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