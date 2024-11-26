Злокачественная опухоль из-за зубного протеза лишила женщину части челюсти

У жительницы Кемерова на месте хронической язвы, возникшей из-за ношения съемного зубного протеза, развился рак. Чтобы избавиться от опухоли, врачи удалили пациентке часть челюсти.

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Пожилая жительница Кемерова носила зубной протез, от которого у нее во рту была незаживающая язва. Рана стала очагом для распространения плоскоклеточного рака. Выявить болезнь удалось только на 4 стадии. За это время от верхней челюсти новообразование перекинулось на твердое небо и глубоко ушло в костную ткань.

Сложную операцию провели врачи из нескольких больниц Кемерова и Томска. Они удалили пациентке большую часть верхней челюсти. Сейчас женщина ест самостоятельно, но может принимать только жидкую пищу. Однако на завершающем этапе реабилитации кемеровчанке планируют сделать съемный протез с зубами, который будет заполнять удаленную костную ткань. Это позволит горожанке вернуться к обычному питанию.

Как сообщили в пресс-службе Кузбасского клинического онкологического диспансера, ранний послеоперационный период пациентка проведет в медучреждении Томска, а потом лечение продолжится в онкодиспансере в Кемерове.