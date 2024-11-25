Врач рассказала о неочевидной опасности хурмы

Хурма — популярный фрукт, содержащий в себе массу полезных элементов. Однако она может принести и вред организму. Об этом рассказала хирург Ксения Мерсаидова.

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По словам специалиста, этот фрукт содержит уникальные пищевые волокна, которые могут образовывать неперевариваемые комки в желудке, что в свою очередь может привести к их накоплению и замедлению работы желудочно-кишечного тракта. Хирург предостерегла о возможных негативных последствиях, так как в некоторых случаях такие комки способны вызывать кишечную непроходимость.

Мерсаидова сообщила, что для появления комка иногда достаточно съесть всего два-три фрукта. Симптомами, на которые стоит обратить внимание, являются дискомфорт в области груди или живота. Эксперт рекомендовала выбирать сорта хурмы без вяжущего эффекта, чтобы избежать последствий их потребления, передает портал neva.today.

Осень — время хандры и снижения иммунитета, но хурма может стать настоящим спасением для вашего здоровья. Гастроэнтеролог Ирина Перминова рассказала о пользе этого фрукта. Выбирать хурму следует тщательно, так как недозрелая хурма может вызвать дискомфорт в желудке из-за содержащегося в ней танина.