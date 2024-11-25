Бессонница может быть связана с прокрастинацией отхода ко сну

Кандидат психологических наук и клинический психолог Алексей Мелехин заявил, что бессонница может быть результатом прокрастинации перед сном, когда человек испытывает страхи, мешающие ему уснуть. Он отметил, что такая прокрастинация часто наблюдается у людей, которые не живут своей жизнью и пытаются отвоевать время для себя в вечерние часы.

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По словам Мелехина, это поведение может быть связано с различными страхами, такими как страх темноты или неуспевания. Вечером люди начинают заниматься любимыми делами, откладывая сон на более позднее время, что становится формой протеста против требований окружающих.

Также он добавил, что прокрастинация отхода ко сну может быть связана с депрессией, особенно после расставаний. В таких случаях человек не может уснуть без партнера и изматывает себя различной деятельностью, пока не засыпает от усталости. Мелехин подчеркнул, что многие пациенты сообщают о необходимости поглощать большое количество информации перед сном, что указывает на внутреннюю гонку и затягивание времени отхода ко сну.