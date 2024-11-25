Женщина родила почти семикилограммового ребенка

Жительница Узбекистана родила младенца-богатыря, вес мальчика составил 6865 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Ташкентской области.

Ребенок появился на свет в середине ноября в перинатальном комплексе города Нурафшан. Роды прошли путем кесарева сечения.

Как отметила представитель ведомства Феруза Рахматуллаева, сейчас мать и новорожденный продолжают находиться под наблюдением врачей. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

Медик уточнила, что у рекордсменки это второй ребенок. Был ли первый младенец таким же крупным, как его брат, не уточняется.

До этого врачи в Подмосковье приняли четвертые роды у женщины с редкой генетической особенностью — у нее рождаются дети с очень большим весом.

Ранее о рождении ребенка-богатыря весом более пяти килограммов рассказали в одном из роддомов Челябинска.